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Fifa puni blagajne HNL klubova! Evo koliko bi naši klubovi trebali zaraditi od naknada

Piše Domagoj Vugrinović,
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Fifa puni blagajne HNL klubova! Evo koliko bi naši klubovi trebali zaraditi od naknada
Foto: Maria Lysaker/REUTERS
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Zanimljiv je i slučaj Slavena Belupa, koji je zbog ozljede Osmana Hadžikića ostao bez potencijalne naknade od približno 220.000 eura

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Međunarodna nogometna federacija (Fifa) najavila je isplatu rekordnog fonda od 355 milijuna američkih dolara klubovima čiji će igrači nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Taj iznos, koji će se distribuirati kroz takozvani Program klupskih beneficija (Club Benefits Programme), predstavlja skok od gotovo 70 posto u usporedbi s 209 milijuna dolara isplaćenih nakon turnira u Katru 2022. godine. Ipak, Fifa još nije potvrdila koliko će novca isplaćivati klubovima po pojedinačnom igraču, a nagađa se da će to biti oko 10.000 eura za svaki dan proveden na prvenstvu, ali i s reprezentacijom na pripremama.

Prošireni format natjecanja s 48 reprezentacija i, prvi put u povijesti, uključivanje kvalifikacijskog ciklusa u sustav kompenzacija dramatično će povećati broj klubova koji će imati financijsku korist. Cilj Fife jest pravednije nagraditi one koji ulažu u razvoj igrača i snose rizik njihova izostanka te potencijalnih ozljeda tijekom reprezentativnih obveza.

Qatar 2022 - Coppa del Mondo Fifa - Argentina vs Francia - Finale
Foto: LaPresse/SIPA USA

Najveća strukturna promjena u odnosu na prethodne turnire odluka je da se nagradi i doprinos klubova tijekom kvalifikacijskog ciklusa. Od ukupnog fonda čak 100 milijuna dolara namijenjeno je klubovima čiji su igrači sudjelovali u kvalifikacijama, neovisno o tome je li se njihova reprezentacija na kraju plasirala na završni turnir. Prema dostupnim informacijama, klubovi će dobiti fiksni iznos od 2362 dolara za svaku kvalifikacijsku utakmicu na kojoj je njihov igrač bio u službenom zapisniku.

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Preostalih 250 milijuna dolara rezervirano je za klubove čiji će igrači biti dio momčadi na samom Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Taj potez, dogovoren u suradnji s Europskom udrugom klubova (ECA), prepoznaje da je put do Mundijala dugotrajan proces u kojem klubovi kontinuirano daju svoje najvrjednije resurse na raspolaganje nacionalnim savezima. Time se sustav kompenzacije širi na znatno veći broj klubova diljem svijeta, uključujući i one iz manjih liga, koji rijetko imaju predstavnike na završnoj smotri.

Fifa će obračun voditi od 1. lipnja 2026. do prvog dana nakon ispadanja pojedine reprezentacije, no treba naglasiti da se zasad radi o okvirnim izračunima koje krovna nogometna organizacija još nije službeno potvrdila.

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Klubovi neće nužno dobiti puni iznos za svakog igrača koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu. Ukupna naknada dijelit će se na tri jednaka dijela. Jedna trećina pripast će klubu iz kojeg je igrač otišao na turnir, druga klubu ili klubovima za koje je igrao u sezoni 2025./26., a treća klubu ili klubovima za koje je nastupao u sezoni 2024./25. Zbog toga će konačni iznosi ovisiti o igračevu klupskom putu u posljednje dvije sezone, uključujući posudbe i vrijeme provedeno u pojedinom klubu.

Među klubovima HNL-a najveći pojedinačni iznos trebao bi zaraditi Hajduk zahvaljujući Niki Siguru. Kanadski reprezentativac, čija je reprezentacija ispala u osmini finala, trebao bi splitskom klubu donijeti više od 357.000 eura. U taj izračun još nisu uključeni posljednji dani koje je Kanada provela na turniru, pa bi konačna svota trebala biti nešto viša. Hajduku bi trebalo pripasti i oko 18.700 eura za Ivana Perišića zbog razdoblja koje je proveo u klubu tijekom sezone 2024./25. Ukupno bi Hajduk trebao dobiti približno 375.700 eura.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Foto: Maria Lysaker/REUTERS

Najveću ukupnu zaradu ipak očekuje Rijeka. Toni Fruk trebao bi joj donijeti oko 336.600 eura, a Stjepan Radeljić i Martin Zlomislić po približno 326.400 eura. Rijeka bi tako od Fifinih naknada mogla uprihoditi oko 989.400 eura, odnosno gotovo milijun eura.

Dinamo bi također trebao ostvariti značajan prihod, iako će se ondje naknada raspodijeliti na veći broj igrača. Scott McKenna trebao bi donijeti oko 190.400 eura, dok bi Petar Sučić i Martin Baturina trebali donijeti po približno 112.200 eura. Na popisu su i Nathanael Mbuku s oko 108.800 eura te Dominik Livaković s oko 56.100 eura, no kod njih konačni iznosi ovise o raspodjeli prava zbog posudbi. Dejan Ljubičić, koji je prvi dio sezone 2025./26. proveo u Dinamu, trebao bi donijeti oko 39.100 eura.

Prema trenutačnim procjenama, Dinamo bi od Fifinih naknada mogao dobiti oko 618.800 eura, uz moguće korekcije nakon službenog obračuna. Zanimljiv je i slučaj Slavena Belupa, koji je zbog ozljede Osmana Hadžikića ostao bez potencijalne naknade od približno 220.000 eura.

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