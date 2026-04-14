SJAJAN PODATAK

Fifa se naklonila Hrvatskoj: Ovo je bio ključ bronce u Kataru...

Piše Jakov Drobnjak,
Fifa se naklonila Hrvatskoj: Ovo je bio ključ bronce u Kataru...
KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska reprezentacija briljirala na SP-u u Katru! Visoki presing i agresivna obrana donijeli broncu "vatrenima". Kovačić, Kramarić i Perišić ključni za uspjeh

Fifa je u svojoj detaljnoj analizi Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine istaknula jedan taktički element kao ključan za osvajanje brončane medalje hrvatske reprezentacije. Prema statističkim podacima koje je objavila krovna nogometna organizacija, visoki presing i agresivnost u obrani bili su presudni za uspjeh "vatrenih". Radi se o oduzetim loptama visoko na protivničkoj polovici.

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Fifa je u sklopu odbrojavanja do idućeg Mundijala objavila podatke koji Hrvatsku stavljaju na sam vrh turnira u jednoj od najvažnijih taktičkih kategorija modernog nogometa. Naime, momčad Zlatka Dalića bila je vodeća po broju visoko oduzetih lopti, zabilježivši ih čak 59. Koliko je taj učinak impresivan, pokazuje podatak da su drugoplasirani svjetski prvaci Argentinci imali 50 takvih situacija. Analiza navodi kako je upravo taj agresivni pristup bio središnji dio Dalićeve taktike, što je reprezentaciji omogućilo da se drugi put zaredom popne na pobjedničko postolje.

Kao ključne igrače u osvajanju posjeda duboko u suparničkoj polovici terena Fifa je izdvojila Matea Kovačića, Andreja Kramarića i Ivana Perišića. Njihova uloga najbolje je došla do izražaja u utakmici za treće mjesto protiv Maroka. Pobjednički pogodak za broncu, koji je postigao Mislav Oršić, izravna je posljedica visokog presinga. Cijeloj je akciji prethodilo osvajanje lopte Matea Kovačića neposredno ispred kaznenog prostora Maroka, što je savršen primjer kako se taktička zamisao pretočila u ključan trenutak turnira.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu
KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Osim što je bila najbolja u presingu na protivničkoj polovici, Hrvatska je bila najuspješnija momčad i po ukupnom broju oduzetih lopti na bilo kojem dijelu terena. S ukupno 548 osvojenih posjeda, "vatreni" su nadmašili sve ostale reprezentacije na turniru u Katru. Iza Hrvatske smjestili su se polufinalist Maroko s 544, finalist Francuska s 524 te svjetski prvak Argentina s 494 oduzete lopte, što dodatno potvrđuje koliko je defenzivna igra i pritisak na loptu bio važan dio identiteta Dalićeve momčadi.

