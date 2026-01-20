Fifa bijesna, Maroko najavljuje tužbu! Senegalu bi mogli oduzeti trofej prvaka Afrike?

Senegal je osvojio drugi uzastopni naslov prvaka Afrike nakon dramatične pobjede 1-0 u produžecima protiv domaćina Maroka, no njihovo slavlje ostalo je u sjeni bizarnog incidenta koji je šokirao nogometni svijet. Zbog napuštanja terena u sudačkoj nadoknadi, senegalskoj reprezentaciji sada prijeti mogućnost oduzimanja trofeja, a cijeli slučaj završio je na stolu Afričke nogometne konfederacije (Caf) i Fife.

Sramotan potez koji je prekinuo finale

Finale u Rabatu pretvorilo se u potpuni kaos u 98. minuti regularnog dijela. Nakon intervencije VAR-a, sudac Jean Jacques Ndala dosudio je kontroverzan penal za Maroko zbog prekršaja El Hadjija Malicka Dioufa nad Brahimom Diazom. Ta je odluka izazvala erupciju bijesa na klupi Senegala, čiji je izbornik Pape Thiaw, već ljut zbog ranije poništenog gola, naredio svojim igračima da napuste travnjak.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Uslijedile su nevjerojatne scene. Dok su Marokanci u čudu čekali, senegalski nogometaši krenuli su prema svlačionici, a utakmica je prekinuta na dugih 17 minuta. Činilo se da je finale na rubu propasti, no kapetan Sadio Mane ostao je na terenu i odigrao ključnu ulogu, nagovarajući suigrače da se vrate i dovrše utakmicu. Njegov je apel na kraju urodio plodom i Senegalci su se vratili kako bi se suočili s najstrožom kaznom.

Promašaj koji će proganjati Maroko

Sva odgovornost pala je na leđa zvijezde Real Madrida, Brahima Diaza, najboljeg strijelca turnira. Dok je cijela nacija gledala s iščekivanjem, Diaz je odlučio izvesti "panenku", no njegov nonšalantni udarac lako je uhvatio senegalski golman Edouard Mendy. Odmah nakon promašaja, sudac je označio kraj regularnog dijela.

Šokirani Marokanci nisu se uspjeli oporaviti, a Senegal je iskoristio psihološku prednost. Već u četvrtoj minuti produžetka, Pape Gueye je fantastičnim udarcem lijevom nogom zabio za 1-0 i donio Senegalu povijesnu pobjedu. Diaz je nakon utakmice bio neutješan, a kasnije se emotivnom porukom ispričao navijačima, preuzevši punu odgovornost za poraz.

Maroko kreće u pravnu bitku, a Infantino je zgrožen

Reakcije na senegalski potez bile su oštre. Marokanski izbornik Walid Regragui nazvao je incident "sramotnim", dok je predsjednik Fife Gianni Infantino scene opisao kao "neprihvatljive".

​- Slika koju smo poslali o afričkom nogometu prilično je sramotna. Prekidati utakmicu na više od deset minuta dok vas gleda cijeli svijet nije baš otmjeno - izjavio je Regragui.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Marokanski nogometni savez nije gubio vrijeme te je najavio "pokretanje pravnog postupka pri Caf-u i Fifi" zbog napuštanja terena, tvrdeći da je taj čin značajno utjecao na normalan tijek utakmice i izvedbu igrača.

Što kažu pravila i prijeti li Senegalu oduzimanje titule?

Prema pravilniku Caf-a, situacija je vrlo jasna. U propisima stoji da će se momčad koja "iz bilo kojeg razloga napusti teren prije regularnog kraja utakmice bez odobrenja suca smatrati poraženom i bit će eliminirana iz natjecanja". U takvim slučajevima, utakmica se obično registrira rezultatom 3-0 za protivnika. Iako ne postoji presedan za ovakav događaj u finalu, Caf je 2012. godine diskvalificirao Senegal iz kvalifikacija nakon što je njihova utakmica protiv Obale Bjelokosti prekinuta zbog nereda navijača.

Ipak, s obzirom na to da se Senegal vratio na teren i završio utakmicu, malo je vjerojatno da će im se oduzeti naslov. Stručnjaci smatraju da je izglednija teška novčana kazna ili neka druga disciplinska mjera.