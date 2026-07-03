FIFA, STOP THE VAR! Tehnologija i suci za dlaku nam srušili snove

Kada je Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zabio za 2-1, svim Hrvatima su kroz glavu prošle dvije tragične nogometne scene. Kao da nas je netko strpao u vremeplov, vratio u 2016. godinu i gol Ricarda Quaresme u 117. minuti, koji je Hrvatsku izbacio iz osmine finala Europskog prvenstva. Da ni ne spominjemo onu najbolniju noć u povijesti hrvatskog nogometa iz Beča 2008. godine i gol Turčina Semiha Sentürka u posljednjoj sekundi utakmice...

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Itekako boli i boljet će još danima ispadanje od Portugala (2-1) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci junački su se borili i odigrali najbolju utakmicu na prvenstvu, držali su na koljenima momčad vrijednu milijardu eura, no dojam je da nam poraz nisu zadali samo Portugalci. Nesuvisle odluke suca Espena Eskasa (38) i tehnologija umiješali su svoje prste i dokrajčili nas. I nije to samo mišljenje naših nogometaša i navijača, tako misle i mnogi nogometni stručnjaci, ali i svjetska javnost. Da je Hrvatska u Torontu opljačkana.

Foto: Chris Young

Bilo je nekoliko spornih sudačkih odluka koje su nas lomile, a dokrajčila nas je ona iz 13. minute sudačke nadoknade minute kada je poništen gol Joška Gvardiola za 2-2. Naši su pohitali jedan drugome u zagrljaj, tribine su “gorjele”, a onda se javio VAR. Onaj, kako je jednom rekao Nenad Bjelica, koji ubija emociju i nogometnu draž. I poništio nam gol.

Pa da ispočetka objasnimo cijelu situaciju. Nakon ubačaja s lijeve strane, lopta je letjela prema petercu Portugala. U skoku je bio Igor Matanović, a odmah iza njega, u zaleđu, nalazio se Mario Pašalić. Lopta je, naizgled, prošla pored Matanovićeve glave, odbila se od portugalskog braniča Renata Veige i došla do Marija Pašalića, koji je loptu poslao na drugu stativu, a tamo je bio Joško Gvardiol koji ju je pospremio u mrežu.

Senzori u lopti detektirali su dodir tijekom Matanovićeva skoka i to je sucu bilo dovoljno da označi zaleđe i poništi gol. Da je procjena bila da naš napadač nije dirao loptu, zaleđe ne bi postojalo i gol bi vrijedio.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oglasila se i Fifa koja smatra da je gol opravdano poništen, a odluku suca ovako je opravdala:

- Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak. MU senzori smješteni unutar lopte mogu detektirati i najmanji kontakt, što se gledateljima u prijenosu prikazuje u obliku grafičkog prikaza otkucaja srca (tzv. “heartbeat graphic”). Time je sucima osigurana dosad neviđena količina podataka za donošenje brzih i točnih odluka - objasnila je svjetska nogometna kuća.

Sudac je Matanoviću rekao da je čip pokazao dodir lopte i njegove kose. Na službenoj stranici Fife postoji objašnjenje baš za ovu situaciju:

- Kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte. To je vjerojatno jedino u slučajevima značajnog kontakta s većom količinom kose, poput punđe na vrhu glave.

Foto: HRT

Ovo objašnjenje pomalo i vrijeđa inteligenciju. Prema svim dostupnim snimkama jasno je da, ako je Matanović kosom i dotaknuo loptu, taj je dodir bio minimalan. Nije utjecao na kretanje lopte jer je ona zadržala istu putanju prije nego što je pogodila portugalskog braniča Renata Veigu.

Niti sam sudac nije mogao procijeniti je li dodira bilo pa se oslonio na tehnologiju. A, znamo to vrlo dobro, i kad je u pitanju VAR, i ona je sklona pogreškama. Unutar svake lopte nalazi se inovativni senzor, inercijska mjerna jedinica (IMU) teška svega nekoliko grama, koja radi na frekvenciji od 500 herca. To znači da senzor bilježi i šalje podatke o svakom pokretu, rotaciji, ubrzanju i, najvažnije, svakom dodiru lopte čak 500 puta u sekundi. U kombinaciji s dvanaest kamera postavljenih na stadionu koje prate 29 točaka na tijelu svakog igrača, IMU senzor pruža apsolutno precizan trenutak upućivanja lopte.

Foto: Liang Sen/XINHUA

U VAR sobi suci više ne moraju vizualno nagađati je li igrač dirao loptu. Podaci sa senzora iscrtavaju valnu duljinu koja u trenutku kontakta, ma koliko on blag bio, pokazuje jasan skok.

A što o svemu kažu sudački stručnjaci? Za 24sata sporne odluke suca Espena Eskasa komentirao je poznati hrvatski sudac.

- Iskreno, meni je u priči oko suđenja puno sporniji penal Vlašića nego onaj poništeni gol u zadnjim sekundama. Onakvih situacija kao kod penala Vlašića imate puno na utakmicama, nitko vam ništa ne bi rekao da ste kao sudac to pustili i nastavili igru. Opet, kad vas pozove VAR i kad to vidite na snimci, morate svirati penal - priča nam renomirani hrvatski sudac, pa nastavlja:

- Zaleđe Matanovića? To mi nije sporno, naš je napadač pokazao namjeru da želi igrati loptom, taj je čip dokazao da ju je i dirao. OK, pitanje je što bi se dogodilo da nema tog čipa u lopti, ali kad je Fifa u takve stvari uložila doista velik novac, onda je to dokaz koji morate poštovati. I takve se situacije na ovakvom turniru dogode možda tek jednom.

Znači, tom čipu se mora vjerovati?

- Da. Ponavljam, da nema tog čipa, ne biste imali dokaz da je Matanović dirao loptu, onda bi na snazi ostala odluka na terenu, znači vrijedio bi gol. Ali kad imate taj čip… to vam je isto kao kod gol-tehnologije, ni tu kao sudac nemate savršen dokaz je li lopta prešla crtu ili ne, ali morate joj vjerovati. Na kraju, vidio sam i kako je Matanović rekao da je dirao loptu, tako da mi ta situacija nije sporna. Načela VAR-a su jasan dokaz, ali kad imate ovakav čip, onda vam ni slika na televiziji nije presudna.

Tehnologija je ovaj put naše nogometaše, ali i cjelokupnu naciju, bacila u očaj. A Nikola Vlašić, koji je napravio penal na Veigi u 68. minuti, tvrdi kako mu je sudac prvotno rekao da prekršaja nema, no promijenio je mišljenje nakon što ga je pozvao VAR.

Foto: JEENAH MOON/REUTERS

- Po meni ako je ono penal, možeš svaki korner svirati penal jer je uvijek to hrvanje u šesnaestercu. Mislim da to nije bilo dovoljno, sudac mi je odmah rekao da tu nema ničega, ali ga je poslije pozvao VAR. Na kraju je čip u lopti pokazao da je Matanović dotaknuo loptu, ja na snimci to ne vidim, ali što je tu je. Pokazali smo dobro lice u drugom poluvremenu kad smo odigrali mušku utakmicu i po meni nezasluženo ispali - kazao je naš reprezentativac.

Tehnologija koja registrira jedan mikrododir vlasi kose pravo je izopačenje načela poštene igre. Treba povući granice VAR-a, u suprotnom će nogomet prestati bit igra. Možemo samo nagađati bi li suci donijeli ovakve odluke da su se one dogodile na suprotnoj strani. Bez obzira na svjetsko srebro i broncu na posljednja dva Svjetska prvenstva, Hrvatska i dalje nema renome u nogometnom svijetu kakav bi trebala imati. I na to je često upozoravao izbornik Zlatko Dalić, a sad smo to i vidjeli na djelu...