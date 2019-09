Filip Bradarić: Na zvižduke ne reagiram, ovdje sam 'kod kuće'

Hajduk je na gostovanju kod Rijeke na Rujevici u 8. kolu 1. HNL 13. minuta prije kraja izvukao bod nakon što je riječka momčad dominirala cijelim prvim poluvremenom, a djelomično i drugim. Prvi gol je zabio bivši hajdukovac Franko Andrijašević i doveo Rijeku u vodstvo nakon pola sata igre, ali je onda as iz rukava Damira Burića, Tonio Teklić spasio Hajduk i donio im bod s konačnih 1-1.

- Znali smo da je Rijeka dobra, a mi smo bili loši u prvom dijelu. Radili smo greške na sredini terena, Rijeka je stvarala dobre šanse. Uz to dođe Franko i zabije gol glavom sa šesnaest metara, na tome mu možeš samo čestitati - rekao je Filip, a onda dodao:

- Srećom bili smo bolji u drugom dijelu. Teklić je zabio gol, možemo sada pričati i da smo mogli zabiti još jedan, ali ova utakmica nije bila laka - rekao je.

Povratak na Rujevicu, nakon odlaska u Split, nije mu bio neobičan, kaže.

- Na Rujevici sam kao kod kuće. Nisam naravno uigran na način kako bi htio biti, ali sve će kroz nekoliko susreta doći na svoje.

O početnom aplauzu, a onda zvižducima pri izlasku s terena nije htio puno.

- Moj odlazak s Rujevice bio je korektan. Svi znaju da je moj klub Hajduk, u njemu sam krenuo prije 15 godina i to će uvijek biti tako, to svi znaju. Bitno mi je da me ljudi oko kluba i dalje cijene i vole i da s njima imam korektan odnos.