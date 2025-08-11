Filip Hrgović opet u ringu! Evo kad i gdje se bori, tko mu je protivnik i gdje gledati prijenos

Najbolji hrvatski teškaš, Filip Hrgović (33), vraća se u ring nakon uvjerljive pobjede nad Joeom Joyceom. Njegov sljedeći izazov na rasporedu je 16. kolovoza 2025. godine u Rijadu, gdje će rukavice ukrstiti s opasnim britanskim nokauterom Davidom Adeleyeom. Ova borba za Hrgovića predstavlja ključan korak u nastojanju da se vrati u sami vrh teške kategorije i osigura novu priliku za napad na svjetsku titulu.

Spektakl u Saudijskoj Arabiji

Borba između Hrgovića i Adeleyea održat će se u Kingdom Areni u Rijadu, epicentru modernog boksa, kao dio prestižne priredbe pod nazivom "Esports World Cup Fight Week". Događaj predvodi okršaj teškaša između nadolazeće zvijezde Mosesa Itaume i iskusnog Dilliana Whytea, što jamči globalnu pozornost.

Foto: Ed Sykes

Osim glavnih borbi, program je ispunjen vrhunskim mečevima koji dodatno podižu atraktivnost cijele večeri. Gledatelji će imati priliku vidjeti borbu za WBA titulu u perolakoj kategoriji između Nicka Balla i Sama Goodmana, kao i okršaj u supersrednjoj kategoriji između Raymonda Forda i Abrahama Nove. Hrgovićev meč dio je spektakla koji potvrđuje status Saudijske Arabije kao novog doma najvećih boksačkih događaja.

Tko je David Adeleye? Izazov za "El Animala"

David Adeleye (28) britanski je teškaš koji ulazi u ring s impresivnim profesionalnim omjerom od 14 pobjeda i samo jednim porazom. Ono što ga čini posebno opasnim jest njegova nokauterska snaga – čak 13 od 14 pobjeda ostvario je prekidom, što mu donosi zavidan postotak nokauta od 93 posto.

Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

Svoj jedini poraz doživio je u listopadu 2023. od Fabija Wardleyja, također u Rijadu. Ipak, Adeleye se uspješno vratio pobjedama, a u posljednjem meču osvojio je titulu britanskog prvaka protiv Jeamieja Tshikeve, iako uz kontroverznu odluku suca. Adeleye je svjestan da je autsajder, no pun je samopouzdanja.

Usporedba boraca i ključevi pobjede

Iako Adeleye posjeduje sirovu snagu, Hrgović u meč ulazi kao favorit s nizom prednosti. S visinom od 198 cm i dosegom od 208 cm, "El Animal" ima značajnu fizičku prednost nad Britancem (194 cm visine). Uz to, Hrgović je daleko iskusniji borac s 19 profesionalnih mečeva (18-1, 14 KO) i 92 odrađene runde, u usporedbi s Adeleyevih 15 mečeva i 50 rundi.

Hrgović je u karijeri boksao protiv znatno kvalitetnijih protivnika poput Zhileija Zhanga, Daniela Duboisa i Joea Joycea, što mu daje neprocjenjivo iskustvo u mečevima na najvišoj razini.

Foto: Ed Sykes/REUTERS

Ključ za Adeleyevu pobjedu leži u korištenju mladosti i pokušaju da iskoristi eventualni Hrgovićev pad kondicije u kasnijim rundama, što je bio problem u nekim njegovim prijašnjim borbama. S druge strane, očekuje se da će Hrgović nametnuti svoj ritam, koristiti superiornu tehniku, prednji direkt i iskustvo kako bi kontrolirao borbu i tražio priliku za prekid.

Gdje i kako gledati borbu?

Za sve boksačke fanove u Hrvatskoj i diljem Europe, prijenos cijelog događaja bit će dostupan putem streaming platforme DAZN u formatu Pay-Per-View (PPV). Početak priredbe očekuje se oko 18 sati po našem, srednjoeuropskom vremenu. Cijena prijenosa za europsko tržište iznosi 19,99 eura.