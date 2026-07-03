Filmske drame i šokantni golovi pred kraj: Sudačka nadoknada glavna je priča ovog Mundijala

Golovi na Svjetskom prvenstvu sve češće padaju u posljednjim minutama, nerijetko odlučujući pobjednike. Ovaj dramatičan trend nije slučajan, već je posljedica niza taktičkih, fizičkih i regulatornih faktora. Veliku analizu napravio je Reuters.

Period od 76. minute do kraja utakmice postao je najproduktivniji. Podaci su neumoljivi: gotovo trećina svih golova, točnije 29,2 posto, zabijena je u toj kasnoj fazi. Ovaj fenomen nije ograničen na uzak krug momčadi jer je već dvadeset reprezentacija zabilo gol u posljednjoj četvrtini utakmice.

Foto: Annegret Hilse

Jedan od najočitijih razloga za kasne golove jest značajno produžena sudačka nadoknada. Vrijeme nadoknade od tri minute je prošlost. Pod vodstvom Fifinog šefa sudaca Pierluigija Colline, sucima je naloženo da precizno nadoknade svaki izgubljeni trenutak, od proslava golova i izmjena do ozljeda i VAR provjera. Ova filozofija, primjetna još u Katru, sada je pojačana novim pravilima i mjerama s ciljem obeshrabrivanja odugovlačenja.

Primjerice, uvedena su pravila poput odbrojavanja od pet sekundi za izvođenje gol-auta, gdje kašnjenje može dovesti do kornera. Igrač koji se mijenja mora napustiti teren unutar deset sekundi, inače njegova zamjena ne smije ući minutu. Cilj ovih mjera nije kažnjavanje, već promjena ponašanja igrača kako bi se povećalo efektivno vrijeme igre. Duže nadoknade, često i preko deset minuta, pružaju više vremena za preokrete i dramu.

Foto: Pedro Nunes

Prema analizi, prosječno ukupno sudačko vrijeme u utakmicama Svjetskog prvenstva gotovo se učetverostručilo u posljednja tri desetljeća. Dok se na Mundijalu 1990. u prosjeku nadoknađivalo oko tri minute, na Svjetskom prvenstvu 2022. taj je prosjek narastao na 11,2 minute. Na utakmicama Svjetskog prvenstva 2026. odigranima do 2. srpnja prosječno se dodaje više od 14 minuta sudačke nadoknade po susretu.

Samo nadoknada drugog poluvremena na prvenstvima 2022. i 2026. u prosjeku traje više od sedam minuta, dok je na prethodna dva Mundijala iznosila između četiri i pet minuta. Dulje sudačke nadoknade povećale su prostor za odlučujuće trenutke završnica – momčadi koje vode moraju dulje čuvati prednost, a one koje zaostaju dobivaju više vremena za izjednačenje ili potpuni preokret.

Foto: Phil Noble

Uz taktičke i fizičke razloge, neki stručnjaci, uključujući bivše golmane, upiru prstom i u službenu loptu prvenstva, Adidas 'Triondu'. Smatraju da ima nepredvidivu putanju, što golmanima otežava procjenu leta, posebice kod udaraca iz daljine. Ova rasprava nije nova i podsjeća na kontroverze oko lopte 'Jabulani' na prvenstvu 2010. godine, kada su se igrači također žalili na njezino ponašanje u zraku, što je moglo utjecati na veći broj golova.