Sve je počelo još 1997. u Rapidu iz Bukurešta. U srijedu 26. svibnja, otprilike 24 godine kasnije, sve je završilo. Kako? Tako da je u zadnjoj utakmici u karijeri zabio zadnji peterac za prvi naslov prvaka države za Mladost nakon 13 godina. Pravi filmski kraj te igračka točka na i velikog Cosmina Radua.

- Kada sam vidio da je naš Ivan Marcelić obranio drugi peterac, počeo sam se smijati jer sam znao da je gotovo i da smo osvojili titulu prvaka Hrvatske - opisat će dan kasnije svoje zadnje igračke trenutke u bazenu bez dvojbe najveći rumunjski vaterpolist svih vremena i uopće svjetskih centara.

Pa, prilično samouvjereno. Ali, tko će biti takav ako ne 39-godišnjak.

- Kada sam vidio loptu u golu, osjećaj je bio neopisiv. Moram priznati da ni u najljepšim snovima nisam mislio da ću moći završiti karijeru na takav način i to mi je velika čast.

Čast je bila tim veća jer mladostaši su, točnije kapetan Marcelić, upravo Raduu prepustili podizanje pobjedničkog pehara. Njegovog ukupno šestog s Mladosti, a petog u posljednje dvije godine. A osim zadnje četiri, na Savi je boravio i od 2011. do 2013. Tada je u prvoj sezoni osvojio Kup.

- Teško mi je reći koji mi je najdraži trofej s Mladosti jer imao sam sreće i osvojio skoro svake godine neki trofej. Ali ako se moram odlučiti za jedan, onda bi to bilo ovo prvenstvo Hrvatske, to je bilo najteže! Osjećaj je odličan, još nisam svjestan što smo uspjeli. Prvi put u povijesti hrvatskog vaterpola je netko 0-2 okrenuo u 3-2, a to je i inače rijetko u sportu. Pamtit ću tu utakmicu zauvijek, uspjeh mi je još draži budući da mi je, eto, posljednja utakmica karijere. Ali treba istaknuti da nisam samo ja glavni glumac, svi smo mi u Mladosti svojim dijelom pridonijeli pobjedi.

Uz, dakle, ukupno šest godina u Mladosti Radu je još četiri proveo u Primorju u najslavnijoj fazi riječkog kluba u kojem je također bio magnet za trofeje. Dakle, okruglih deset godina u Hrvatskoj koja ga je svojedobno htjela i u reprezentaciji, ali to je ostalo samo na želji. A, iako je Raduova želja nakon karijere i potpredsjedničko mjesto u matičnom savezu, možda Hrvatska nije završena priča.

- Ne samo da volim Hrvatsku, već jesam Hrvat i imam državljanstvo. Ne znam još što ću točno raditi u mirovini, možda odem u Rumunjsku raditi u Savezu, ali uvijek ću se u Hrvatsku rado vraćati i uživati, a možda u budućnosti čak i živjeti...