WRC RALLY CROATIA (1. DAN)

Finac Pajari vodeći u poretku, hrvatska posada na 19. mjestu

Piše HINA,
Foto: Hrvoje Kostelac

Drama na Croatia Rallyju! Finski vozač Sami Pajari preuzeo vodstvo nakon što je Evans izletio. Pajari vodi ispred Neuvillea za 13.7 sekundi. Šveđanin Solberg također odustao

Finski vozač Sami Pajari (Toyota Yaris) vodeći je u ukupnom poretku WRC Croatia Rallyja nakon prvog dana i osam održanih brzinskih ispita na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije, a njegova prednost u odnosu na drugoplasiranog Belgijca Thierryja Neuvillea (Hyundai i20) je 13.7 sekundi.

Motovun: Natjecatelji WRC-a odlaze na slijedeći brzinac
Motovun: Natjecatelji WRC-a odlaze na slijedeći brzinac

Pajari je iskoristio činjenicu da je u trećem brzinskom ispitu izletio Velšanin Elfyn Evans (Toyota Yaris), vodeći i ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva i pobjednik Croatia Rallyja prije tri godine, te morao odustati. Evans i njegov suvozač Scott Martin su prošli bez ozljeda, a u trenutku izlijetanja su bili vodeća posada na Croatia Rallyju.

U tom je brzinskom ispitu (Beram - Cerovlje 1) Pajari preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu i zadržao ga do kraja prvog dana, postavljajući najbolja vremena u tri od preostalih pet "brzinaca".

Osim Evansa, u petak je već u prvoj etapi morao odustati i Šveđanin Oliver Solberg (Toyota Yaris), drugoplasirani u redoslijedu Svjetskog prvenstva u reliju.

FIA WRC Croatia Rally 2026., Beram - Cerovlje
FIA WRC Croatia Rally 2026., Beram - Cerovlje

Takav rasplet najviše odgovara Japancu Takamotu Katsuti (Toyota Yaris) koji je nakon prvog dana na trećem mjestu, a za vodećim Pajarijem zaostaje 14.6 sekundi. Katsuta je nakon prva tri relija u sezoni na trećem mjestu u redoslijedu Svjetskog prvenstva i bodovi osvojeni na hrvatskim cestama mogli bi mu donijeti vodeću poziciju.

Od hrvatskih vozača najbolje je plasiran Viliam Prodan (Škoda Fabia) sa suvozačem Markom Stiperskim, koji se ukupno nalaze na 19. mjestu, a u klasi WRC2 imaju 12. rezultat. U subotu je na rasporedu novih osam brzinskih ispita, a vozit će se cestama Karlovačke i Primorsko-goranske županije.

