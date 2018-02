Finale prije finala: Milan protiv Arsenala u osmini finala EL-a!

Ždrijeb osmine finala Europske lige u Nyonu bio je otvoren, nije bilo nositelja pa je svaki mogao igrati protiv svakoga s tek jednom restrikcijom, klubovi iz Ukrajine i Rusije zbog trenutne političke situacije nisu mogli igrati jedni protiv drugih.

U takvom otvorenom ždrijebu samo se čekala 'bomba', sudar dvaju klubova koji bi dobio eptite utakmice 'finale prije finala'. Kakvu smo samo poslasticu dobili...

Milan protiv Arsenala!

The official result of the Round of 16 #UELdraw!



Most exciting tie? 🤔