Momčadi na poluvrijeme otišle s rezultatom 1-1 i dvije ozljede

Obje ekipe imaju nevjerojatne napadače. Bayern je ove sezone u Ligi prvaka zabio 23 gola dok je Real nešto bolji sa 26 zabijen golova. No, ako ćemo gledati prosjek golova kroz cijelu sezonu (u svim natjecanjima), onda je Bayern uspješniji s obzriom da zabija 2,7 golova po utakmici dok je Real tu nešto slabiji s prosjekom od 2,4 gola po utakmici. Također, Bayern se može pohvaliti s nevjerojatnom činjenicom da ove sezone nisu dobili niti jedan crveni karton.

0 - @FCBayernEN have not been shown a single red card in all competitions 2017-18 - @realmadriden have collected 6 red cards this season. Contrast. @FCBayernUS #UCL #FCBRMA pic.twitter.com/tcHuGlg28J