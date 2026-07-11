S Ivanom Dodigom Pavić dijeli prvo mjesto s po sedam Grand Slam naslova, s osmim bi se, dakle, osamostalio na vrhu te za bližu, možda i dalju, budućnost našeg tenisa sigurno ostao nedostižan na vrhu
Finale za vječnost: Ako osvoji Wimbledon, Pavić će postati hrvatski teniski rekorder
Nakon dvije godine pauze od najvećih trofeja, Mate Pavić (33) opet igra meč za Grand Slam titulu. Od Roland Garrosa 2024. godine naš tenisač i suigrač iz Salvadora Marcelo Arevalo nisu igrali finale na nekom od četiri najveća teniska turnira. U Parizu su tad i osvojili trofej. Osvajali su u međuvremenu "masterse" u Rimu, Miamiju, Indian Wellsu, Cincinnatiju... Ukupno osam turnira u ove dvije i pol godine suradnje.
Pavić je peti put izborio finale najpriznatijeg svjetskog turnira, računajući obje konkurencije parova. S Nikolom Mektićem izgubio je finale 2022. godine, kad su bili branitelji naslova, godinu dana kasnije osvojio je mješovite parove s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok. Izgubio je, pak, i prvo vimbldonsko finale 2017., tad s Oliverom Marachom.
Osim za treću titulu na travi All England Cluba u seniorskoj konkurenciji (kao junior osvojio je parove 2011. godine s Britancem Georgeom Morganom), ali i za zajednički ček od 892.000 eura, Pavić u subotu od 14 sati igra i za hrvatsku vječnost kad je riječ o Grand Slam trofejima. S Ivanom Dodigom dijeli prvo mjesto s po sedam Grand Slam naslova, s osmim bi se, dakle, osamostalio na vrhu te za bližu, možda i dalju, budućnost našeg tenisa sigurno ostao nedostižan na vrhu. A imat će itekako šansu idućih godina tu kolekciju dodatno obogatiti.
Mate i Marcelo imaju devet pobjeda u nizu u travnatom dijelu sezone, na Wimbledon su stigli s naslovom u Quenn’s Clubu, gdje su pobijedili upravo današnje protivnike u finalu, prvi par svijeta, Finca Harrija Heliövaaru i Britanca Henryja Pattena, s uvjerljivih 6-2, 6-4. Danas će to biti derbi “teškaša”, u kojem će možda najmanje ruke drhtati Arevalu. On je već osvojio trofej na ovogodišnjem Wimbledonu, s Latvijkom Jelenom Ostapenko trijumfirao je u mješovitoj konkurenciji, pa danas ima priliku za duplu krunu. Njihov trofej ima i hrvatski potpis jer je u timu Jelene Ostapenko i Omišanin Ivan Porobija, fizioterapeut, čije su “zlatne” ruke koristili i “vatreni” Ivan Perišić, Marco Pašalić...
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