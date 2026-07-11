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PRILIKA ZA REKORD

Finale za vječnost: Ako osvoji Wimbledon, Pavić će postati hrvatski teniski rekorder

Piše Davor Kovačević,
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Finale za vječnost: Ako osvoji Wimbledon, Pavić će postati hrvatski teniski rekorder
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Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
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S Ivanom Dodigom Pavić dijeli prvo mjesto s po sedam Grand Slam naslova, s osmim bi se, dakle, osamostalio na vrhu te za bližu, možda i dalju, budućnost našeg tenisa sigurno ostao nedostižan na vrhu

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Nakon dvije godine pauze od najvećih trofeja, Mate Pavić (33) opet igra meč za Grand Slam titulu. Od Roland Garrosa 2024. godine naš tenisač i suigrač iz Salvadora Marcelo Arevalo nisu igrali finale na nekom od četiri najveća teniska turnira. U Parizu su tad i osvojili trofej. Osvajali su u međuvremenu "masterse" u Rimu, Miamiju, Indian Wellsu, Cincinnatiju... Ukupno osam turnira u ove dvije i pol godine suradnje.

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Pavić je peti put izborio finale najpriznatijeg svjetskog turnira, računajući obje konkurencije parova. S Nikolom Mektićem izgubio je finale 2022. godine, kad su bili branitelji naslova, godinu dana kasnije osvojio je mješovite parove s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok. Izgubio je, pak, i prvo vimbldonsko finale 2017., tad s Oliverom Marachom.

Fantasti?ni Mate Pavi? u paru s Ukrajinkom Ljudmilom Ki?enok osvojio Wimbledon
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Osim za treću titulu na travi All England Cluba u seniorskoj konkurenciji (kao junior osvojio je parove 2011. godine s Britancem Georgeom Morganom), ali i za zajednički ček od 892.000 eura, Pavić u subotu od 14 sati igra i za hrvatsku vječnost kad je riječ o Grand Slam trofejima. S Ivanom Dodigom dijeli prvo mjesto s po sedam Grand Slam naslova, s osmim bi se, dakle, osamostalio na vrhu te za bližu, možda i dalju, budućnost našeg tenisa sigurno ostao nedostižan na vrhu. A imat će itekako šansu idućih godina tu kolekciju dodatno obogatiti.

Mate Pavi? i Marcelo Arevalo izborili finale Wimbledona
Foto: Frank Molter/DPA

Mate i Marcelo imaju devet pobjeda u nizu u travnatom dijelu sezone, na Wimbledon su stigli s naslovom u Quenn’s Clubu, gdje su pobijedili upravo današnje protivnike u finalu, prvi par svijeta, Finca Harrija Heliövaaru i Britanca Henryja Pattena, s uvjerljivih 6-2, 6-4. Danas će to biti derbi “teškaša”, u kojem će možda najmanje ruke drhtati Arevalu. On je već osvojio trofej na ovogodišnjem Wimbledonu, s Latvijkom Jelenom Ostapenko trijumfirao je u mješovitoj konkurenciji, pa danas ima priliku za duplu krunu. Njihov trofej ima i hrvatski potpis jer je u timu Jelene Ostapenko i Omišanin Ivan Porobija, fizioterapeut, čije su “zlatne” ruke koristili i “vatreni” Ivan Perišić, Marco Pašalić... 

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