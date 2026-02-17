Flick bijesan zbog spornog gola: 'Za mene je to prekršaj'. Sudački ekspert tvrdi suprotno

Girona je šokirala Barcelonu u 24. kolu La Lige i pobijedila u katalonskom derbiju 2-1. Po zlu je za momčad Hansija Flicka krenulo krajem poluvremena, kada je u trećoj minuti nadoknade Lamine Yamal promašio penal i pogodio gredu. Cubarsi je ipak goste doveo u vodstvo nakon asistencije Koundéa u 59. minuti, no vodstvo je bilo kratkog vijeka. Samo dvije minute kasnije Lemar je vratio sve na početak, da bi u 86. minuti za preokret i pobjedu pogodio Beltrain na asistenciju Roce.

Flick je otvoreno priznao da je Girona zaslužila pobjedu te da njegova momčad nije odigrala dobru utakmicu. Naglasio je kako se ne želi fokusirati na suđenje jer smatra da je problem bio u igri njegove ekipe, kojoj je nakon poraza dao dva slobodna dana kako bi se psihološki resetirala.

- Girona je imala mnogo prilika za pobjedu. Zaslužili su trijumf jer mi nismo bili dobri. Naše pozicioniranje nije bilo dobro, posebno u veznom redu. Napravili smo previše pogrešaka. Moramo se vratiti na pravi put i ponovno igrati dobro. Sada smo u razdoblju u kojem ne radimo stvari kako treba. Igrači sada trebaju ove dane odmora jer su umorni - rekao je Nijemac.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Trener Barce ipak je komentirao i spornu situaciju kod drugog gola Girone, u kojoj je, po njegovu mišljenju, postojao prekršaj na Julesa Koundéa.

- Za mene to je prekršaj. Da smo igrali dobro, više bih govorio o tome, ali ne želim stavljati fokus na tu akciju kod drugog gola. Moramo igrati bolje i vratiti se na našu najbolju razinu.

Na pitanje jesu li ga objašnjenja sudaca uvjerila, Flick je kratko odgovorio:

- Ne.

Sudački ekspert donio sud

Sudačku kontroverzu komentirao je i bivši međunarodni sudac Alfonso Pérez Burrull, koji danas surađuje u radijskoj emisiji "Marcador" na Radio Marci. On smatra da sudac César Soto Grado nije pogriješio kada je priznao gol za pobjedu Girone.

- Postoji kontakt između Echeverrija i Koundéa. Obojica idu na loptu i igrač Barcelone dobiva udarac, ali ne čini mi se da je to prekršaj. I ta situacija nije za VAR provjeru.

Pérez Burrull iza sebe ima dugu karijeru u španjolskoj eliti. Debitirao je u Primeri 1997., a 2007. dobio je prestižnu nagradu "Silbato de Oro" za svoj rad i profesionalnost. Danas svojim sudačkim iskustvom dodatno obogaćuje analize spornih situacija u jednoj od najslušanijih sportskih emisija u Španjolskoj. Što se Barce tiče oni su ovim porazom propustili priliku preskočiti Real i trenutno su drugoplasirani. Girona koja je dugo bila na dnu poretka napokon je "isplivala" i sada je 12. u prvenstvu.