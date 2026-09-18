Flicka upitali hoće li Livaković napokon debitirati za Barcu: Pričekajte pa ćete sutra vidjeti

Pred Barcelonom je dvoboj protiv Seville ovog vikenda, a utakmica se igra u subotu od 21 sat. Prvi golman katalonskog kluba Joan Garcia ozlijedio je meniskus desnog koljena protiv Racinga, a to bi moglo utjecati na golmana hrvatske reprezentacije Dominika Livakovića.

Garcia će s terena morati izbivati nekoliko tjedna i sigurno neće biti na golu u subotnjoj utakmici. Barcelona je službeno objavila da osjeća blaže tegobe te da će njegov oporavak odrediti kada će ponovno biti dostupan.

Foto: Bruna Casas

Trener Barcelone Hansi Flick uz Livakovića na raspolaganju ima poljskog golmana Wojciecha Szczesnyja (36). Upravo je jedna od glavnih tema uoči dvoboja sa Sevillom bila katalonski golmani.

Na konferenciji za medije, novinari su upitali Flicka hoće li hrvat dobiti prednost u subotu ispred Poljaka, na što je njemački trener jasno odgovorio:

- Ne govorimo o tome što ćemo mi treneri napraviti. Pričekajte do sutra pa ćete vidjeti. Važno je imati kvalitetu na toj poziciji. S Dominikom imamo vratara visoke razine. Što se tiče Teka (Szczęsnyja), ako pogledate prošlost, posebno prvu sezonu, bio je važan za osvajanje španjolskog prvenstva. Fantastičan je vratar s puno iskustva - rekao je Flick.

Szczęsny, kojem ugovor istječe za godinu dana, branio je u posljednjoj utakmici protiv Racinga u kojoj je vodeća Barcelona slavila sa 7-2. Nakon prvog poluvremena je 25-godišnji García osjetio bol u koljenu zbog čega je Poljak ušao u nastavku. Hrvatski 31-godišnji reprezentativac Livaković ostao je na klupi.

Szczęsnyu je u 65. minuti branič Gerard Martín vratio loptu, a poljski vratar pokušao ju je mirno iznijeti iz zadnje linije. Međutim, predugo je zadržao loptu i nije reagirao dovoljno brzo na visoki pritisak Racinga. Napadač Yassir Zabiri mu je prišao, oduzeo loptu pred golom i potom pogodio gotovo praznu mrežu za smanjenje rezultata na 4-2.

Foto: Bruna Casas

Flick se osvrnuo na tu njegovu pogrešku.

- Svi griješimo. Tek je pogriješio i toga je svjestan. Razgovarao sam s njim i već nakon prvog dodira znao je da je u opasnosti", ispričao je Flick. Dodao je da Szczęsny, za kojeg je neposredno nakon te utakmice ustvrdio da je drugi Barcelonin vratar, poznaje filozofiju katalonskog kluba i točno zna kako ekipa želi igrati.

- Dominik je tek stigao i prilagođava se našoj ideji. Je li spreman igrati? O tome moramo razmišljati. Uvijek razmišljamo o onome što je najbolje za momčad“, rekao je Flick.

Livaković je ovog ljeta stigao u Barcelonu iz turskog Fenerbahcea i još čeka na svoj službeni debi za španjolskog prvaka.

Njemački trener potvrdio je da García neće biti spreman za utakmicu u Sevilli zbog problema s desnim koljenom, ali je odbacio mogućnost ozbiljnije ozljede.

- Uvijek odlučujemo zajedno. Razgovarali smo s liječnicima o njegovom problemu. Nije ništa ozbiljno, ali mora se odmoriti i tako smo odlučili za ovu utakmicu - izjavio je Flick.

García bi se prema Flickovim riječima trebao vratiti nakon reprezentativne stanke idući mjesec. U međuvremenu se prvoj momčadi priključio 18-godišnji Iker Rodríguez kao treći vratar.

Barcelona je furiozno otvorila sezonu upisavši svih sedam pobjeda u isto toliko utakmica, zabijajući u prosjeku 4,7 golova po susretu. Primila je pritom sedam golova, a njen vratar García bi se vjerojatno našao na popisu španjolskog izbornika za nadolazeće utakmice Lige nacija s Engleskom, Hrvatskom i Češkom da se nije ozlijedio. Livaković je, pak, na popisu Hrvatske za utakmicu sa Španjolskom 29. rujna u Sevilli.