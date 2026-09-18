Obavijesti

Sport

Komentari 3
UOČI SEVILLE

Flicka upitali hoće li Livaković napokon debitirati za Barcu: Pričekajte pa ćete sutra vidjeti

Piše HINA, Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Flicka upitali hoće li Livaković napokon debitirati za Barcu: Pričekajte pa ćete sutra vidjeti
3
ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Važno je imati kvalitetu na toj poziciji. S Dominikom imamo vratara visoke razine, rekao je Hansi Flick na konferenciji za medije uoči Seville

Admiral

Pred Barcelonom je dvoboj protiv Seville ovog vikenda, a utakmica se igra u subotu od 21 sat. Prvi golman katalonskog kluba Joan Garcia ozlijedio je meniskus desnog koljena protiv Racinga, a to bi moglo utjecati na golmana hrvatske reprezentacije Dominika Livakovića. 

Garcia će s terena morati izbivati nekoliko tjedna i sigurno neće biti na golu u subotnjoj utakmici. Barcelona je službeno objavila da osjeća blaže tegobe te da će njegov oporavak odrediti kada će ponovno biti dostupan. 

LaLiga - FC Barcelona v Athletic Club
Foto: Bruna Casas

Trener Barcelone Hansi Flick uz Livakovića na raspolaganju ima poljskog golmana Wojciecha Szczesnyja (36). Upravo je jedna od glavnih tema uoči dvoboja sa Sevillom bila katalonski golmani. 

Na konferenciji za medije, novinari su upitali Flicka hoće li hrvat dobiti prednost u subotu ispred Poljaka, na što je njemački trener jasno odgovorio: 

- Ne govorimo o tome što ćemo mi treneri napraviti. Pričekajte do sutra pa ćete vidjeti. Važno je imati kvalitetu na toj poziciji. S Dominikom imamo vratara visoke razine. Što se tiče Teka (Szczęsnyja), ako pogledate prošlost, posebno prvu sezonu, bio je važan za osvajanje španjolskog prvenstva. Fantastičan je vratar s puno iskustva - rekao je Flick. 

FLICKA ČEKA DILEMA VIDEO Ozlijedio se prvi golman Barcelone, Livaković nije ušao! Onda je Szczesny grozno kiksao
VIDEO Ozlijedio se prvi golman Barcelone, Livaković nije ušao! Onda je Szczesny grozno kiksao

Szczęsny, kojem ugovor istječe za godinu dana, branio je u posljednjoj utakmici protiv Racinga u kojoj je vodeća Barcelona slavila sa 7-2. Nakon prvog poluvremena je 25-godišnji García osjetio bol u koljenu zbog čega je Poljak ušao u nastavku. Hrvatski 31-godišnji reprezentativac Livaković ostao je na klupi.

Szczęsnyu je u 65. minuti branič Gerard Martín vratio loptu, a poljski vratar pokušao ju je mirno iznijeti iz zadnje linije. Međutim, predugo je zadržao loptu i nije reagirao dovoljno brzo na visoki pritisak Racinga. Napadač Yassir Zabiri mu je prišao, oduzeo loptu pred golom i potom pogodio gotovo praznu mrežu za smanjenje rezultata na 4-2.

Pre Season Friendly - FC Barcelona v Al Ahly
Foto: Bruna Casas

Flick se osvrnuo na tu njegovu pogrešku.

- Svi griješimo. Tek je pogriješio i toga je svjestan. Razgovarao sam s njim i već nakon prvog dodira znao je da je u opasnosti", ispričao je Flick. Dodao je da Szczęsny, za kojeg je neposredno nakon te utakmice ustvrdio da je drugi Barcelonin vratar, poznaje filozofiju katalonskog kluba i točno zna kako ekipa želi igrati.

- Dominik je tek stigao i prilagođava se našoj ideji. Je li spreman igrati? O tome moramo razmišljati. Uvijek razmišljamo o onome što je najbolje za momčad“, rekao je Flick.

PROMJENA NA GOLU Barcelona otkrila koliko nema prvog golmana zbog ozljede! Evo što to znači za Livakovića
Barcelona otkrila koliko nema prvog golmana zbog ozljede! Evo što to znači za Livakovića

Livaković je ovog ljeta stigao u Barcelonu iz turskog Fenerbahcea i još čeka na svoj službeni debi za španjolskog prvaka. 

Njemački trener potvrdio je da García neće biti spreman za utakmicu u Sevilli zbog problema s desnim koljenom, ali je odbacio mogućnost ozbiljnije ozljede.

- Uvijek odlučujemo zajedno. Razgovarali smo s liječnicima o njegovom problemu. Nije ništa ozbiljno, ali mora se odmoriti i tako smo odlučili za ovu utakmicu - izjavio je Flick.

García bi se prema Flickovim riječima trebao vratiti nakon reprezentativne stanke idući mjesec. U međuvremenu se prvoj momčadi priključio 18-godišnji Iker Rodríguez kao treći vratar.

Barcelona je furiozno otvorila sezonu upisavši svih sedam pobjeda u isto toliko utakmica, zabijajući u prosjeku 4,7 golova po susretu. Primila je pritom sedam golova, a njen vratar García bi se vjerojatno našao na popisu španjolskog izbornika za nadolazeće utakmice Lige nacija s Engleskom, Hrvatskom i Češkom da se nije ozlijedio. Livaković je, pak, na popisu Hrvatske za utakmicu sa Španjolskom 29. rujna u Sevilli.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026