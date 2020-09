Flora kao sudbina: Lovro Majer danas je ono što je Kranjčar bio 2001. godine - miljenik grada

<p>Kolovoz 2001. U Maksimir je stizala Flora. Cijeli grad pričao je o Niki Kranjčaru, Cicinu sinu, koji bi trebao biti nositelj Dinama godinama. Trebala je to biti Nikina prva europska utakmica. Danas, 19 godina kasnije, grad opet priča o jednom plavokosom dečku koji bi trebao biti nositelj Dinama godinama. Ime mu je Lovro Majer.</p><p>Dva purgera, dva domaća dečka, kojima će Flora ostati kao trajna poveznica. Niko nikad nije zaboravio tu utakmicu, prvi korak prema Europi, dok će Lovro imati priliku zaigrati svoju prvu Europsku ligu.</p><p>- Dobro se sjećam tih utakmica s Florom, mi smo bili vrlo mlada momčad, igralo je puno nas 20-godišnjaka. Tu smo bili Drpić, Mikić, Gondžić, Cesar, ja, a među nama najmlađi Niko Kranjčar. Iskreno, nismo puno znali o Flori, to su bila druga vremena, danas su sve informacije o suparnicima puno dostupnije, ali bez obzira na sve bili smo favoriti, kaže Jerko Leko (40).</p><p>Niko je tad imao 17 godina, a istok, za koji je ulaznica bila 40 kuna, već je opjevavao Niku.</p><p>Jer uvijek su Dinamove desetke bile ljubimci navijača. Dres s brojem 10 po samom je duhu nogometne igre uvijek pripadao najvećem asu u momčadi. Iako mu je zaštitni znak bio broj 8, Prosinečki je prvu utakmicu u Dinamu, protiv Željezničara 1987. odigrao s brojem 10 i nevjerojatnim golom “probušio” Slobodana Janjuša. Desetke su u Maksimiru nosili Milan Antolković, Štef Lamza, Rajko Janjanin, Marko Mlinarić, Zvonimir Boban, znao ju je nositi i Cico Kranjčar, pa Luka Modrić... Uglavnom, uvijek najveći znalci. Tako je i s Kranjčarom, iako je imao 19 na leđima, bio je plemenita “desetka”.</p><p>Baš kao i Majer.</p><p>- Vidim dosta sličnosti između Lovre i Nike. Niko je na toj prvoj utakmici ušao baš umjesto mene, često smo razgovarali o tome. Da, baš postoje neke poveznice između njih dvojice, ali Lovro je danas mnogo zreliji od ondašnjeg Nike Kranjčara. Lovru Majera znam još iz Lokomotive, veliki je talent. Kad bismo svi na terenu vidjeli dva rješenja, on bi odigrao neku treću soluciju, to bi ispalo sjajno. Sigurno i on ima veliki potencijal, sličan su profil igrača - smatra Jerko Leko.</p><p>Niko je bio zaštitni znak Dinama, a ono što se očekivalo od Nike danas se očekuje od Lovre. Kad momčadi ne ide, da svojim znanjem povuče.</p><p>- Stvarno vjerujem u Lovru Majera, dobra je ‘glava’, igrali smo zajedno, hoće i poslušati savjet. Drago mi je što sve više dobiva povjerenje u klubu, teško je prognozirati može li jednog dana stići i dostići Niku. To je i stvar sreće, ali i odabira sljedećega kluba. Lovro Majer je ‘radniji’ tip od Nike Kranjčara, svakako može napraviti veliku karijeru. A Niko je i prerano stao s ozbiljnim nogometom, to je mi žao - rekao nam je Leko.</p><p>U posljednje dvije godine Majer se dosta razvio. Je li vas iznenadilo?</p><p>- Čak i nije. Znam ga dobro, Lovro je baš samozatajan tip. On i Luka Ivanušec su bili motori naše igre u Lokomotivi, a u Dinamu su upoznati s realnošću, tu su se ipak sami morali izboriti za minute. Lovru su malo usporile ozljede, ali on će biti još bolji. Sad je puno zreliji, a to može biti ključno - završio je Jerko Leko.</p><p>Niko je te 2001. protiv Flore ušao na poluvremenu upravo umjesto Jerka Leke. I krenuo u europski nogometni put koji je završio u Glasgow Rangersima. Lovro će protiv Flore tek krenuti u svoj.</p>