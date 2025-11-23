Florentino Perez spomenuo je Luku Modrića i dobio ovacije!

U nedjelju je održana skupština članova Real Madrida tijekom koje je predsjednik Florentino Perez podsjetio na uspjehe Luke Modrića i drugih bivših igrača, a kritizirao je Uefu i La Ligu zbog prevelikog broja utakmica i nastojanja da se igraju diljem svijeta.

- Dolazimo iz razdoblja koje će zauvijek ostati urezano u sjećanje navijača Real Madrida pa vas molim da odate priznanje Ancelottiju, najtrofejnijem treneru u našoj povijesti, s petnaest naslova. Zauvijek je zaslužio našu naklonost - rekao je Perez.

- Također i Modriću - dodao je pa zastao usred pljeska okupljenih.

- Luka je u srcu Real Madrida, primjer je na terenu i izvan njega, voljen i poštovan. On je najtrofejniji igrač u našoj povijesti - dodao je predsjednik.

Madrid: Suigrači bacali Luku Modrića u zrak | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Modrić, 40-godišnji vezni igrač i kapetan Hrvatske, napustio je klub prošlo ljeto jer mu vodstvo na čelu s Perezom nije produžilo ugovor koji je istekao. S Real Madridom je osvojio 28 titula tijekom 13 godina, a u kolovozu je otišao u Milan. Carlo Ancelotti, koji prošle sezone nije obranio naslov prvaka Španjolske i Europe, nakon smjene je preuzeo vođenje Brazila.

Perez je javno zahvalio i krilnom Lucasu Vázquezu, "velikom domaćem talentu i legendi" te braniču Jesúsu Valleju "koji je uvijek pomagao".

Predsjednik je napomenuo da je na klupu sjeo trener Xabi Alonso koji iz igračkih dana "poznaje kuću", a da su istovremeno dovedeni "sjajni igrači", mješavina iskustva i mladosti.

Premda Real Madrid u Ligi prvaka ima tri pobjede i jedan poraz, te unatoč uspješnom startu u prvenstvu gdje se nadmeće s prvakom Barcelonom, Perez se obrušio na organizatore natjecanja Uefu i La Ligu.

- Nije normalno i nije zakonito sprečavati klubove da organiziraju vlastite turnire - rekao je misleći na Superligu, natjecanje koje je Perez htio pokrenuti s Juventusom, Barcelonom i drugim velikim klubovima.

- Nije normalno da Uefa pokušava diktirati našu sudbinu i prisiljava nas da igramo formate natjecanja koji štete navijačima - rekao je o proširenom klupskom Svjetskom prvenstvu koje je prvi put odigrano prošlo ljeto u SAD-u te novom formatu Lige prvaka.

- Imamo oba prava: pravo na naknadu štete u milijardama eura i pravo na vođenje vlastitog natjecanja, i uvjeravam vas da ćemo iskoristiti oba - poručio je.

Perez je podsjetio da su prošle sezone brojni igrači Real Madrida bili ozlijeđeni, za što krivi prevelik broj utakmica.

- Odigrali su više od 80 utakmica, što je užasno, a raspored postaje sve neizdrživiji - rekao je.

Kritizirao je predsjednika La Lige, Javiera Tebasa, koji je pokušao organizirati utakmicu španjolskog prvenstva između Villarreala i Barcelone u američkom gradu Miamiju. Taj je pokušaj naišao na brojne kritike, među kojima je najveća da bi time bilo narušeno pravilo da svaka momčad mora igrati u gostima i na domaćem terenu protiv svih suparnika.

- Nije normalno da predsjednik La Lige prisiljava na odigravanje utakmice u Miamiju, nešto što čak ni kapetan Barçe, Frank De Jong, ne smatra normalnim. Također nije normalno da La Liga podržava da dva kluba, Barcelona i Villarreal, prime dodatni novac za igranje u Miamiju- izjavio je.

Perez, 78-godišnji građevinski poduzetnik, predsjednik je Real Madrida posljednjih 16 godina. Vodio je klub i od 2000. do 2006. Nakon njegovog govora oglasio se Tebas preko društvene mreže X napomenuvši da Perez lažno tvrdi da jedino Superliga može financijski spasiti nogomet.

- Danas se obrušio na sve institucije, vjerojatno jer je frustriran što ga rijetki slijede napisao je Tebas i dodao da će se uskoro detaljno očitovati i kritikama na račun La Lige.