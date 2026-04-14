PONOVNO U OKTAGONU

FNC event u Zadru dobio novo pojačanje. Vraća se Milidragović

Piše Domagoj Vugrinović,
FNC 30 koji će se održati u Zadru predvodit će meč Martina Bature protiv crnogorskog gorostasa Milenka Kiće Stamatovića

Admiral

FNC je na program spektakla u Zadru dodao još jednu borbu. U kavez se vraća hrvatski borac Luka Milidragović, koji će se pokušati vratiti pobjedama protiv Nijemca Robina Moosmanna. Hrvatski borac posljednji put borio se u Münchenu, gdje ga je pred punom SAP Garden Arenom iznenadio Austrijanac David Traniček. U taj meč Milidragović je ušao kao favorit, no iskustvo u parteru Traničeka pokazalo se presudnim te je već u prvoj rundi pobijedio submissionom, rear naked chokeom.

Austrijanac je bio puno iskusniji protivnik, a sada mu je organizacija dodijelila protivnika po mjeri. Nijemac, baš poput Milidragovića, ima šest mečeva, a omjer mu je 4-2. Posljednji put borio se ove godine u veljači u organizaciji Arena Global, kada je pobijedio Joãa Pedra Vincentea upravo rear naked chokeom. Prije toga bio je u krizi i zaredao dva poraza u organizaciji The Cage.

Event u Zadru predvodit će meč Martina Bature protiv crnogorskog gorostasa Milenka Kiće Stamatovića. Osim njega borit će se i domaći borci Petar Ražov, Marko Ančić i bivši KSW prvak Antun Račić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

