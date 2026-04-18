FNC izazvao totalnu ludnicu uoči spektakla u Beogradu! Forgač: Ove godine rušimo sve rekorde

Piše Zdravko Barišić,
FNC je u petak poslijepodne pustio u prodaju ulaznice za priredbu u Beogradu, a samo nekoliko sati kasnije prodano je više od deset tisuća karata!

FNC polako izrasta u jednu od najboljih MMA organizacija u Europi. To je potvrdila priredba u Ljubljani, kao i ona u Münchenu, no sve je to bila samo uvertira u spektakl za pamćenje koji organizatori pripremaju 30. svibnja u beogradskoj Stark Areni.

Svjetski prvak u savateu i prvak FNC-a: 'Treniram kod Cro Copa i imam dvije fakultetske diplome'

Ulaznice su puštene u prodaju u petak poslijepodne, a zavladala je ogromna navala. Tisuće ljudi čekale su u online redovima, a već u večernjim satima prodano je više od deset tisuća ulaznica! Kako je krenulo, pitanje je trenutka kada će planuti cijeli kapacitet beogradske dvorane, koji iznosi 20.000 mjesta.

- Iako smo svjesni da najveći interes bude baš uoči beogradskih priredbi, čak je i mene iznenadilo koliko brzo se prodaju ulaznice. Iako smo najavili tek tri meča, vjerujem da je i to doprinijelo velikom interesu. Uvjeren sam da ove godine rušimo sve rekorde - rekao nam je čelnik FNC-a Dražen Forgač. 

Dražen Forgač, osnivač i glavni trener American Top Teama Zagreb

Hrvatski borac Đani Barbir (28, 7-1) branit će pojas prvaka u srednjoj kategoriji protiv Aleksandra "Jokera" Ilića (37, 18-7). Godinama se "kuhao" meč između ovog dvojca, koji nisu u najboljim odnosima, a sada će konačno stati u oktogon i pred golemim auditorijem pokazati tko je bolji.

Potvrđen je i meč između srpskog borca Darka Stošića (34, 22-7) i bivšeg UFC borca Grega Hardyja (37, 8-5), a Poljak Kamil Kraska (28, 14-3) u velter kategoriji branit će pojas protiv legendarnog hrvatskog borca Ivice Truščeka (38, 46-39).

Prije Beograda, FNC je 9. svibnja pripremio poslasticu i u zadarskom Višnjiku. Glavna borba večeri bit će između Martina Batura (34, 10-5) i Milenka Stamatovića (32, 6-0).

