FNC spektakl na Maksimiru? Soldićev menadžer: 'Fabjanu bi mogli ispuniti san ako pobjedi'

Ove subote, 7. veljače, u minhenskom SAP Gardenu održat će se FNC 27, priredba s posebnim povijesnim značajem za regionalnu MMA promociju. Bit će to prvi FNC-ov event izvan granica regije i jasan iskorak prema europskom tržištu. U Münchenu će se ujedno održati i druga borba Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića.

Slovenac, poznat po provokativnom "trash talku", u njihovom je prvom okršaju slavio tehničkim nokautom, a dodatnu je pažnju javnosti privukao i nastupom na konferenciji za medije održanoj u Münchenu, gdje je ponovno podigao veliku prašinu.

Nova pobjeda nad Ilićem mogla bi Fabjanu otvoriti vrata najvećeg meča u dosadašnjoj karijeri. Menadžer Roberta Soldića, Ivan Dijaković, javno je, naime, dao naslutiti mogućnost spektakularnog okršaja dvojice regionalnih boraca. Putem društvenih mreža poručio je Fabjanu da najprije potvrdi pobjedu u subotu, nakon čega bi se ideja ozbiljno razmotrila.

"Afterparty: Pada kao klada, DJ je Dražen Forgač, a lokacija je Maksimirski stadion. Pobijedi u subotu i pokaži da znaš pretvoriti riječi u djela. Onda ćemo odlučiti hoćemo li ispuniti tvoj san", napisao je Dijaković.

Foto: Instagram

Robert Soldić slovi za jednog od najboljih svjetskih boraca koji se nikada nisu natjecali u UFC-u. Potencijalni okršaj s Fabjanom bez sumnje bi privukao golemu pozornost i srušio rekorde gledanosti u regiji. Ipak, prije svih velikih planova, Fabjan mora riješiti aktualnu prepreku. Aleksandar Ilić najavio je pobjedu nad Slovencem, i to nokautom u prvoj rundi.