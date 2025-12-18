Obavijesti

ČEKA NAS JOŠ IZNENAĐENJA

FNC u München donosi spektakl! Vitasović će braniti pojas teške kategorije protiv Hatefa Moeila

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Teškaški obračuna Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila za sada je jedina potvrđena borba za FNC 27 event u Münchenu koji će se održati 7. veljače 2026. godine

Dva dana ostala su do posljednjeg FNC-ova eventa godine, koji će se održati ove subote u Podgorici. U naslovnoj ulozi u Crnoj Gori nastupit će najveća regionalna zvijezda Miloš Janičić, koji će se boriti protiv prekaljenog veterana Alexa Olivere. Za naslov u bantamweight kategoriji borit će se i Miljan Zdravković protiv Kanađanina Josha Hilla. Dok se broje posljednji sati do velikog završetka godine u Podgorici, u pozadini se FNC priprema za prvi odlazak izvan regije, i to u Njemačku.

Događaj u Münchenu FNC je najavio prije nekoliko mjeseci, a sada je objavljeno da će se na njemu boriti Ivan Vitasović protiv Hatefa Moeila. Zanimljivo, navijači su za tu borbu prvi put doznali kada je prodavač karata na službenoj stranici objavio poster s dvojicom boraca.

Ubrzo je i službena stranica potvrdila da će to biti naslovna borba u kojoj će se dvojica teškaša boriti za pojas. Vitasović je pojas osvojio pobjedom nad Olijem Thompsonom u lipnju prije tri godine. Posljednji put branio ga je u Areni Zagreb u rujnu ove godine, kada je pobijedio Darka Stoišića nakon pet rundi odlukom sudaca.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U tom meču Vitasović je srušio i rekord po broju bačenih udaraca u teškaškom meču. Do tada je taj rekord držao sada već umirovljeni hrvatski borac američkih korijena Stipe Miočić.

S druge strane, Moeil je u hrvatsku organizaciju stigao ove godine. Svoj prvi i zasad jedini meč odradio je protiv Mirana Fabjana u svibnju, kada je slavio prekidom u trećoj rundi. Nijemac iranskih korijena neporažen je već osam godina te je u nizu od 12 pobjeda zaredom.

Nakon strašnog knock-out u Karlovcu i osvajanja FNC pojasa u teškoj kategoriji, novi ispit za Ivana Vitasovića bit će Geronimo dos Santos Mondragon. Meč koji će sigurno neće ići na odluku sudaca gledajte na 24sataPLUS+ platformi | Video: KanalRi

Dvojica boraca obračunat će se u kavezu 7. veljače 2026. godine, a pretpostavlja se da će se münchenskom eventu priključiti i još neka dobro poznata lica, poput Ivice Truščeka, Ivana Sičaje i Francisca Croata Barrija.

