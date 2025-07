Foley je ozbiljniji od prijašnjih kupaca, ali prodaja je daleko

Sve je krenulo još prije četiri godine, kad su se spominjali Kinezi, pa su bili i Nijemci dva puta, Arapi, Kanađani... prije mjesec i pol spominjao se Lee Anderson, a posljednjih je dana u fokusu javnosti ponuda Billa Foleyja. Prema pisanju Novog lista, ovo je ipak bilo više od “ispipavanja” terena, ali daleko je od gotovog. I prije je bilo ozbiljnijih ponuda, ali nijedna se nije realizirala.

Potencijalni kupci rade “dubinsko snimanje kluba”, a prava ponuda sigurno neće doći u sljedećih nekoliko tjedana. Damir Mišković s 15-17 milijuna eura godišnjeg proračuna vodi Rijeku, a potencijalni kupci tek moraju shvatiti kako to funkcionira. Moguća je kombinacija sa spomenutim Foleyjem i kompanijom Black Knight Football and Entarteinment u smislu da Rijeka bude tzv. feeder klub, što je, primjerice, Istra 1961 za grupaciju Baskonia-Alaves.

Rijeka: Gosti u loži tijekom susreta Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Rijeka bi se stupanjem u BKF pridružila Bournemouthu, Moreirenseu, Hibernianu, Lorientu i Aucklandu. Daleko je to od završnih pregovora, ali obitelj Mišković nakon 13 godina mogla bi prodati Rijeku. No za to, kao i za sve velike stvari, treba vremena. Kada dođe prava ponuda, Mišković će sam to objaviti.