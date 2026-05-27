POVRATAK LEGENDE

Forgač najavio mogući povratak Cro Copa: 'Vježba high-kickove, šanse za povratak su realne...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Mirko Filipović već je ranije kroz šalu istaknuo kako će meč odraditi pro bono, a naplatit će samo dolazak i medijske obveze

Osim što se ove subote održava finale Lige prvaka, vrhunac duge europske sezone, subota je već odavno rezervirana u kalendarima MMA sladokusaca za FNC. U Beogradu se, naime, održava FNC 31, najveći event ove godine u Beogradskoj areni. Na cardu su i dvije naslovne borbe, ona u srednjoj kategoriji između prvaka Đanija Barbira i domaćeg borca Aleksandra Ilića te ona u velteru između šampiona Kamila Kraske i prekaljenog Ivice Truščeka.

Osim navedenih, tu je i susret dvojice bivših UFC boraca, Darka Stošića i Grega Hardyja, u teškoj kategoriji, ali i debi Hrvoja Sepa u MMA-u. On će se susresti s Vasom Bakočevićem. Ipak, ono što već mjesecima najviše intrigira domaće navijače jest mogući povratak legendarnog Mirka Filipovića u oktogon. U intervjuu za FNC "Cro Cop" je potvrdio kako svakodnevno trenira i da je spreman za borbu. Ipak, naglasio je kako je sve počelo jednim neformalnim razgovorom.

Kroz šalu je istaknuo kako će meč odraditi pro bono, a naplatit će samo dolazak i medijske obveze. Sada su o njegovu mogućem povratku pitali i Dražena Forgača, čelnog čovjeka FNC-a, na konferenciji za medije u Beogradu.

- Sprema se, zvao sam ga i rekao je da vježba high-kickove. Šanse da se vrati su realne. Neću reći nešto što nije sigurno, ali on je spreman i realno je da će doći do njegove borbe u FNC-u. Bila bi mi čast samo da uđe u FNC-ov kavez - rekao je Forgač.

Cro Cop je posljednju borbu odradio 2019. godine protiv Roya Nelsona. U njoj je slavio odlukom nakon tri runde, ali potom je otkrio kako je doživio moždani udar. To ga nije zaustavilo pa je nastavio sa svakodnevnim treninzima. U karijeri je osvojio pojaseve PRIDE-a, Rizina i K-1.

