Forma je prolazna, ali klasa vječna! Damian Lillard na All-Star vikendu pobijedio ozlijeđen

Damian Lillard ove sezone nije odigrao ni minute za Portland Trail Blazerse, ali ipak je pronašao način da ostavi dojam na All-Star vikendu, pobijedivši treći put u pogađanju trica. Lillardov nastup možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Lillard, koji je izvan terena od travnja prošle godine zbog puknuća Ahilove tetive, u završnoj je rundi natjecanja u pogađanju trica pobijedio Devina Bookera iz Phoenix Sunsa i 'rookieja' Kona Knnueppela iz Charlotte Hornetsa. Bitka se zapravo vodila između Lillarda, koji je do pobjedničkih 29 bodova došao zadnjim šutom i Bookera, koji je promašio svoje tri zadnje lopte i ostao na 27.

Foto: William Liang

Lillardu je ovo treća pobjeda u pogađanju trica, čime se izjednačio s Larryjem Birdom i Craigom Hodgesom. Među izabranim šuterima bili su još Donovan Mitchell iz Cleveland Cavaliersa, Norman Powell iz Miami Heata, Jamal Murray iz Denver Nuggetsa, Tyrese Maxey iz Philadelphia 76ersa i Bobby Portis Jr. iz Milwaukee Bucksa. Domaćin ovogodišnjeg All-Star vikenda su Los Angeles Clippersi i njihova dvorana Intuit Dome u Inglewoodu.