Formula 1 od pet milijuna eura jurit će ulicama Zagreba! Evo kakav spektakl čeka gledatelje

Formula 1 ovog vikenda jurit će zagrebačkim ulicama! Nažalost, nije utrka, vjerojatno takvo što nikad ni nećemo doživjeti u našoj domovini, ali je bolid konstruktora čiji su vozači osvojili čak osam naslova svjetskog prvaka!

Hrvatska metropola sutra će biti epicentar spektakla. Red Bull Showrun dovodi bolide Formule 1 i mnoge atrakcije iz svijeta motosporta, a jedna od glavnih zvijezda događaja bit će nekadašnji vozač Formule 1 David Coulthard (55).

Škot koji je tijekom F1 karijere pobijedio na 13 utrka sjest će za upravljač bolida Oracle Red Bull Racinga i publici demonstrirati njegove mogućnosti na zagrebačkim ulicama. Riječ je o verziji jurilice iz 2011. godine koja košta i do pet milijuna eura. Showrun nije klasična utrka nego motosport demonstracija u kojoj će gledatelji iz neposredne blizine moći vidjeti bolide i mnoge druge atraktivne automobile i motocikle.

Uz Oracle Red Bull Racingov F1 bolid, ulicama Zagreba vozit će bolid Visa Cash App Red Bulla, kojim će upravljati bivši F1 vozač Patrick Friesacher. Organizatori pripremaju i bogat popratni motosport program. Red Bull Driftbrothers pokazat će svoje vještine za upravljačem BMW-a M4, a Sam Sam izvodit će spinning u kultnom BMW-u E30, popularnoj "kockici". U Zagreb stiže i Mad Mike, koji će svoje umijeće pokazati za upravljačem Mazde, a za atrakcije na dva kotača bit će zadužen Arūnas Gibieža. Posjetitelje tako tijekom programa očekuju driftanje, donuti, stuntovi i demonstracijske vožnje.

Red Bull Showrun spektakl održan u Sarajevu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Program počinje već danas, kad će posjetitelji moći prošetati kroz posebno uređenu “village zonu”. Glavni program počinje sutra u 14 sati i trajat će 120 minuta, a održavat će se u Ulici grada Vukovara, na potezu od Trga Stjepana Radića 4 do Plitvičke ulice 34. Dio programa moguće je pratiti besplatno iz prostora predviđenih za slobodno gledanje. Za one koji žele bolji pogled dostupna su mjesta na tribinama po cijeni od 40 do 55 eura, a VIP paket stoji 300 eura. 