Formula 1 širi se na još jedan kontinent! Već sve dogovoreno?

Organizacija koja je vlasnik Formule 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje prve F1 Velike nagrade Ruande nakon 2030. godine, piše AFP. Dva izvora bliska vladi Ruande naznačila su da će ruandska administracija u dogledno vrijeme objaviti informacije o tom događaju, koji bi predstavljao prvu utrku za Veliku nagradu na afričkom kontinentu još od Velike nagrade Južne Afrike 1993. godine.

- Postignut je dogovor o održavanju utrke nakon 2030. godine - izjavio je jedan od izvora, opisavši tu vijest kao veliki iskorak za tu zemlju.

Izvor blizak Međunarodnoj automobilističkoj federaciji (FIA), koja upravlja tim sportom, ali nije njegov vlasnik, spomenuo je konferenciju za novinare zakazanu za sljedeći tjedan u Kigaliju, glavnom gradu te istočnoafričke države.

Foto: Hasnoor Hussain

"Radujemo se Velikoj nagradi Formule 1 u Ruandi", napisao je na platformi X južnoafrički ministar sporta Gayton McKenzie."Radili su na ovoj kandidaturi dulje od Južne Afrike i to zaslužuju", dodao je, napomenuvši da su se te dvije zemlje natjecale u nastojanju da vrate Formulu 1 u Afriku.

Ruanda je brdovita zemlja u regiji Velikih jezera u Africi, nešto manja od Belgije, države koja ju je kolonizirala od 1920-ih godina pa sve do stjecanja neovisnosti 1962. godine. Njezinu je povijest obilježio genocid nad Tutsijima 1994. godine, u kojem je život izgubilo 800.000 ljudi, uglavnom pripadnika te zajednice, ali i umjerenih Hutua.

Od tada je Ruanda, pod vodstvom predsjednika Paula Kagamea, prošla kroz gospodarsku preobrazbu koja je jasno vidljiva u glavnom gradu Kigaliju. Ipak, kritičari Kagamea, koji je prošle godine ponovno izabran na četvrti mandat s 99,18 posto glasova, optužuju ga da zemljom vlada čeličnom rukom i guši svaku oporbu. Kagame je također odlučio promovirati svoju zemlju putem sporta, Ruanda je prošle godine postala prva afrička država domaćin Svjetskog prvenstva u biciklizmu.

Foto: Jakub Porzycki

Kigali putem logotipa "Visit Rwanda” sponzorira nekoliko velikih europskih nogometnih klubova – Paris SG, Atlético Madrid i Aston Villu – kao i košarkašku franšizu Los Angeles Clippers (NBA).