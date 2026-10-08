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Formula 1 širi se na još jedan kontinent! Već sve dogovoreno?

Piše HINA,
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Formula 1 širi se na još jedan kontinent! Već sve dogovoreno?
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Foto: Jakub Porzycki
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F1 stiže u Ruandu nakon 2030.! Kigali bi trebao ugostiti prvu Veliku nagradu na afričkom tlu još od 1993., a vlasti najavljuju veliki sportski iskorak za zemlju

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Organizacija koja je vlasnik Formule 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje prve F1 Velike nagrade Ruande nakon 2030. godine, piše AFP. Dva izvora bliska vladi Ruande naznačila su da će ruandska administracija u dogledno vrijeme objaviti informacije o tom događaju, koji bi predstavljao prvu utrku za Veliku nagradu na afričkom kontinentu još od Velike nagrade Južne Afrike 1993. godine.

- Postignut je dogovor o održavanju utrke nakon 2030. godine - izjavio je jedan od izvora, opisavši tu vijest kao veliki iskorak za tu zemlju.

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Izvor blizak Međunarodnoj automobilističkoj federaciji (FIA), koja upravlja tim sportom, ali nije njegov vlasnik, spomenuo je konferenciju za novinare zakazanu za sljedeći tjedan u Kigaliju, glavnom gradu te istočnoafričke države.

Bahrain Grand Prix
Foto: Hasnoor Hussain

"Radujemo se Velikoj nagradi Formule 1 u Ruandi", napisao je na platformi X južnoafrički ministar sporta Gayton McKenzie."Radili su na ovoj kandidaturi dulje od Južne Afrike i to zaslužuju", dodao je, napomenuvši da su se te dvije zemlje natjecale u nastojanju da vrate Formulu 1 u Afriku.

Ruanda je brdovita zemlja u regiji Velikih jezera u Africi, nešto manja od Belgije, države koja ju je kolonizirala od 1920-ih godina pa sve do stjecanja neovisnosti 1962. godine. Njezinu je povijest obilježio genocid nad Tutsijima 1994. godine, u kojem je život izgubilo 800.000 ljudi, uglavnom pripadnika te zajednice, ali i umjerenih Hutua.

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Od tada je Ruanda, pod vodstvom predsjednika Paula Kagamea, prošla kroz gospodarsku preobrazbu koja je jasno vidljiva u glavnom gradu Kigaliju. Ipak, kritičari Kagamea, koji je prošle godine ponovno izabran na četvrti mandat s 99,18 posto glasova, optužuju ga da zemljom vlada čeličnom rukom i guši svaku oporbu. Kagame je također odlučio promovirati svoju zemlju putem sporta,  Ruanda je prošle godine postala prva afrička država domaćin Svjetskog prvenstva u biciklizmu.

Bahrain Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki

Kigali putem logotipa "Visit Rwanda” sponzorira nekoliko velikih europskih nogometnih klubova – Paris SG, Atlético Madrid i Aston Villu – kao i košarkašku franšizu Los Angeles Clippers (NBA).

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