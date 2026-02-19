Obavijesti

Sport

Komentari 0
'FORMULA-E NA STEROIDIMA' PLUS+

Formuli 1 prijeti nezapamćeni debakl! Pogledajte sve novosti

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 6 min
Formuli 1 prijeti nezapamćeni debakl! Pogledajte sve novosti
Foto: Hamad I Mohammed

Nova sezona Formule 1 počinje 8. ožujka! Ali, umjesto euforije i uzbuđenja tu su strah te panika zbog novih bolida te motora. Verstappen je zagrmio: 'Ovo je Formula-E na steroidima!'

Admiral

Moj kuhar mogao bi voziti bolid Formule 1 u tom zavoju, zagrmio je dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso tijekom prvog tjedna predsezonskog testiranja Formule 1, koji se od 11. do 13. veljače održao u Bahreinu. U srijedu, 18. veljače, počeo je drugi tjedan testiranja, koje traje do petka, 20. veljače. Prva utrka sezone je u 8. ožuljka u Australiji (5 sati ujutro po hrvatskom vremenu). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026