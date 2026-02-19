Nova sezona Formule 1 počinje 8. ožujka! Ali, umjesto euforije i uzbuđenja tu su strah te panika zbog novih bolida te motora. Verstappen je zagrmio: 'Ovo je Formula-E na steroidima!'
Formuli 1 prijeti nezapamćeni debakl! Pogledajte sve novosti
Moj kuhar mogao bi voziti bolid Formule 1 u tom zavoju, zagrmio je dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso tijekom prvog tjedna predsezonskog testiranja Formule 1, koji se od 11. do 13. veljače održao u Bahreinu. U srijedu, 18. veljače, počeo je drugi tjedan testiranja, koje traje do petka, 20. veljače. Prva utrka sezone je u 8. ožuljka u Australiji (5 sati ujutro po hrvatskom vremenu).
