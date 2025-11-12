Obavijesti

Galerija

Komentari 4
MNOGE INSPIRIRA

FOTO Afganistanku su prisilno udali dok je imala 15, a onda se transformirala. Pogledajte je!

Roya Karimi, afganistanska bodibilderica, od dječje nevjeste postala je inspiracija! Osvojila je pet zlatnih medalja na europskim natjecanjima. Njezina transformacija simbol je pobjede nad teškom prošlošću
FOTO Afganistanku su prisilno udali dok je imala 15, a onda se transformirala. Pogledajte je!
Put Roye Karimi, koji je započeo u sjeni opresivnih tradicija Kabula, a kulminirao pod sjajnim svjetlima europskih pozornica, nije samo priča o sportskom uspjehu. | Foto: Instagram
1/46
Put Roye Karimi, koji je započeo u sjeni opresivnih tradicija Kabula, a kulminirao pod sjajnim svjetlima europskih pozornica, nije samo priča o sportskom uspjehu. | Foto: Instagram
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025