FOTO Afganistanku su prisilno udali dok je imala 15, a onda se transformirala. Pogledajte je!

Roya Karimi, afganistanska bodibilderica, od dječje nevjeste postala je inspiracija! Osvojila je pet zlatnih medalja na europskim natjecanjima. Njezina transformacija simbol je pobjede nad teškom prošlošću
Put Roye Karimi, koji je započeo u sjeni opresivnih tradicija Kabula, a kulminirao pod sjajnim svjetlima europskih pozornica, nije samo priča o sportskom uspjehu.
| Foto: Instagram
Put Roye Karimi, koji je započeo u sjeni opresivnih tradicija Kabula, a kulminirao pod sjajnim svjetlima europskih pozornica, nije samo priča o sportskom uspjehu. |
Foto: Instagram
Put Roye Karimi, koji je započeo u sjeni opresivnih tradicija Kabula, a kulminirao pod sjajnim svjetlima europskih pozornica, nije samo priča o sportskom uspjehu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Žena čije ime danas odzvanja dvoranama bodibilding natjecanja, nekoć je bila djevojčica kojoj je oduzeto djetinjstvo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Danas je ona simbol nade i inspiracija za tisuće onih koji se osjećaju zarobljenima u vlastitim životima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Priča Roye Karimi započinje u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, u okruženju gdje su snovi djevojčica često ograničeni zidovima doma i društvenim normama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Za Royu, ti su zidovi postali stvarni i nepremostivi kada je sa samo 14 godina bila prisiljena na brak. Godinu dana kasnije, dok su njezine vršnjakinje još otkrivale svijet, ona je s 15 godina postala majka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Djetinjstvo joj je naglo prekinuto, a budućnost se činila unaprijed ispisanom stranicom tuđe knjige.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Te rane teškoće duboko su je oblikovale, ostavljajući ožiljke koji su mogli zauvijek definirati njezin životni put.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Život djeteta nevjeste, a potom i izbjeglički put koji je uslijedio, bio je ispunjen neizvjesnošću i borbom za golo preživljavanje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, upravo je u tim najmračnijim trenucima u njoj počela tinjati iskra otpora – tiha, ali nesalomljiva odluka da njezina priča neće završiti na taj način.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bijeg u novi život donio je slobodu, ali i nove izazove.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U stranoj zemlji, kao mlada majka, Roya je tražila način da ponovno izgradi sebe, da pronađe kontrolu nad životom koji joj je tako dugo bio oduzet.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pronašla ju je na najneočekivanijem mjestu – u teretani.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Željezo je postalo njezin saveznik.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svaki podignuti uteg nije bio samo vježba za mišiće, već i čin prkosa prema prošlosti. Svaka kap znoja spirala je sa sebe osjećaj nemoći.
| Foto: Instagram
Bodibilding je za nju postao više od sporta; postao je terapija i put ka osnaživanju. Kroz strogu disciplinu treninga i prehrane, naučila je kontrolirati svoje tijelo na način na koji nikada nije mogla kontrolirati svoje okolnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Fizička snaga koju je gradila postala je vanjska manifestacija njezine unutarnje, novootkrivene mentalne i emocionalne čvrstoće.
| Foto: Instagram
Teretana je postala njezino utočište, mjesto gdje je iz pepela prošlosti gradila novu, snažniju verziju sebe.
| Foto: Instagram
Godine predanog rada, discipline i nevjerojatne volje na kraju su je dovele na europsku bodibilding pozornicu. Tamo, pod reflektorima, njezina transformacija postala je vidljiva cijelom svijetu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Roya Karimi osvojila je čak pet zlatnih medalja na prestižnim europskim natjecanjima, čime se upisala u povijest kao jedna od najuspješnijih sportašica afganistanskog podrijetla.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina postignuća potvrđena su od strane organizacija poput Međunarodne federacije za bodibilding i fitness (IFBB), čime je njezin status elite i službeno potvrđen.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
No, za Royu, te medalje predstavljaju mnogo više od sportskog trijumfa.
| Foto: Instagram
One su sjajni dokaz da je moguće pobijediti i najteže životne okolnosti. Svaka od njih simbolizira pobjedu nad prošlošću, otpornost duha i nepokolebljivu odlučnost. One su potvrda da naporan rad i vjera u sebe mogu pretvoriti žrtvu u pobjednicu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram