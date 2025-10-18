FOTO Atraktivna plavuša voli realovce: S jednim bila u vezi, drugi ju navodno počeo dejtati!

Maria Aguilar poznata je španjolska influencerica, a proslavila se sudjelovanjem na reality šou. Španjolski mediji šuškali su o tome da je bila u vezi s Raulom Asencijom, a sada su se pojavile glasine da je Kylian Mbappé novi partner atraktivne Španjolke
María je poznata po svojoj energiji i iskrenosti na društvenim mrežama, gdje često dijeli modne i lifestyle sadržaje.
María je poznata po svojoj energiji i iskrenosti na društvenim mrežama, gdje često dijeli modne i lifestyle sadržaje.
María je poznata po svojoj energiji i iskrenosti na društvenim mrežama, gdje često dijeli modne i lifestyle sadržaje.
- U životu sam uvijek bila otvorena za nova iskustva i ne bojim se slijediti ono što me usrećuje - jednom je izjavila.
Mediji su Španjolku viđali u Parizu i na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu te počeli nagađati o mogućoj vezi između nje i Kyliana Mbappea.
Ranije se špekuliralo o vezi s Raulom Asencijom, Realovim stoperom, a dvojac si je međusobno lajkao slike na Instagramu.
Ono što je dodatno nagnalo nagađanja jesu potezi Marie koja bi lajkala fotografiju Asencija pa potom maknula lajk.
Na Instagramu ju prati preko 600.000 ljudi, a slavu je u Španjolskoj stekla sudjelovanjem u reality šou.
