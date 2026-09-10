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HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Barbara Matić pokazala tijelo nakon poroda i poručila: Ne osjećam da se moram vratiti

Hrvatska olimpijka Barbara Matić Đinović krajem je kolovoza postala majka, a sada je na društvenim mrežama podijelila slike prije i poslije poroda. - Iskreno, ne osjećam da se moram 'vratiti' bilo gdje - poručila je
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FOTO Barbara Matić pokazala tijelo nakon poroda i poručila: Ne osjećam da se moram vratiti
Hrvatska olimpijka Barbara Matić Đinović krajem kolovoza rodila je kćer, a niti mjesec dana nakon poroda pokazala je tijelo prije i poslije poroda. | Foto: Instagram, Canva
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Hrvatska olimpijka Barbara Matić Đinović krajem kolovoza rodila je kćer, a niti mjesec dana nakon poroda pokazala je tijelo prije i poslije poroda. | Foto: Instagram, Canva
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