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FOTO Belgijci su bili drugi izbor za novi Maksimir. Evo što su sve zamislili u svojem rješenju

Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a drugo mjesto osvojio je belgijski studio XDGA
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FOTO Belgijci su bili drugi izbor za novi Maksimir. Evo što su sve zamislili u svojem rješenju
Članovi Ocjenjivačkog suda prošli tjedan predstavili su rezultate međunarodnoga javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje SRC Svetice-stadion Maksimir. FOTO: XDGA Prvonagrađeni rad djelo je arhitektonskog studija VG13 Architects Studio Associato iz Italije, arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija, no većina javnosti je protiv toga rješenja. Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a drugo mjesto osvojio je belgijski studio XDGA.
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Članovi Ocjenjivačkog suda prošli tjedan predstavili su rezultate međunarodnoga javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje SRC Svetice-stadion Maksimir. FOTO: XDGA Prvonagrađeni rad djelo je arhitektonskog studija VG13 Architects Studio Associato iz Italije, arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija, no većina javnosti je protiv toga rješenja. Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a drugo mjesto osvojio je belgijski studio XDGA. | Foto:
Komentari 3

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