Obavijesti

Sport

Komentari 3
NIJE NI MAJICA ZA BACITI

FOTO Benrahou je otišao, ali Hajduk ima novog 'modnog mačka'! Nosi torbicu od 1200 €

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Benrahou je otišao, ali Hajduk ima novog 'modnog mačka'! Nosi torbicu od 1200 €
Foto: Instagram, Louis Vuitton

Filip Krovinović je na svom Instagramu objavio snimku na kojoj se dobro zabavlja s Ikerom Almenom u svlačionici. Almena pokazuje što sve nosi na sebi, a posebno mami dizajnerska torbica

Hajduk je u naletu i u dobrom raspoloženju. Pobjegao je Dinamu na četiri boda i malo se lakše diše u Splitu. Atmosfera u klubu je dobra te igrači djeluju skladno, a počele su stizati i snimke dobrog raspoloženja iz svlačionice. Tako je Filip Krovinović objavio svog novog kolegu, a po onome što smo vidjeli, i novog "modnog mačka" Hajduka, Španjolca Ikera Almenu.

Na Instagramu je Krovinović snimio Almenu koji na sebi ima kombinaciju od nekoliko stotina eura, a nosi i torbicu koja ide preko "hiljadarke". Tako je Španjolac na sebe nabacio Guccijevu majicu sa zmijom koja košta nešto manje od 200 eura, dok je hlače, svakako zanimljivog dezena s nekoliko kapljica bijele boje, platio oko 50 eura. Ono što zaista plijeni pogled je Louis Vuitton torbica u nježno plavoj boji koja vrijedi oko 1200 eura.

Foto: Instagram

"Prostrani Dopp komplet izrađen je od teleće kože s uzorkom Monogram Shadow, s crnim detaljima. Dizajniran je za pohranu i transport potrepština za njegu, a ima široki otvor s dvostrukim patentnim zatvaračem za jednostavan pristup sadržaju i perivu podstavu", stoji u opisu torbice na stranici luksuzne modne marke.

Vidi se da je Španjolac zaista modno osviješten te drži do sebe i svakako je bolje nego njegova panenka protiv Cibalije, ali Španjolac je i sve bolji na terenu..  Almena je ovom kombinacijom podsjetio na bivšeg hajdukovca Yassinea Benrahoua, koji se često isticao zanimljivim odjevnim kombinacijama. Možda i više nego svojim igrama u splitskom dresu...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju
FOTO: 'KRALJICA' IZNENADILA

Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju

Gospođa James pojavila se u Francuskoj u intrigantnoj crno-prozirnoj haljini, koja je malo toga prepustila mašti. Mnoge je iznenadila svojom kombinacijom, s obzirom kako se nije često pojavljivala u takvim izdanjima.
FOTO Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu!
OBOŽAVA SKUPE AUTOMOBILE

FOTO Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu!

Luka Dončić je od NBA karijere zaradio preko 400 milijuna dolara, a dio bogatstva potrošio je na impresivnu kolekciju automobila. Može se pohvaliti Ferrarijem, čak tri Porschea, Lamborghinijem i Audijem, ali i Zastavom 750! Na ulicama Ljubljane predstavio je novog ljubimca, provozao se u Rimčevoj Neveri
Kondicijski trener više ne radi s Kovačevićem: 'Nije dobio otkaz'
REPOVI SASTANKA

Kondicijski trener više ne radi s Kovačevićem: 'Nije dobio otkaz'

Boban na kriznom sastanku odlučio: Kovačević ostaje trener! Glasine o otkazu kondicijskog trenera Vučetića opovrgnute. Dinamo u krizi, idući izazov je Karlovac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025