FOTO Benrahou je otišao, ali Hajduk ima novog 'modnog mačka'! Nosi torbicu od 1200 €

Hajduk je u naletu i u dobrom raspoloženju. Pobjegao je Dinamu na četiri boda i malo se lakše diše u Splitu. Atmosfera u klubu je dobra te igrači djeluju skladno, a počele su stizati i snimke dobrog raspoloženja iz svlačionice. Tako je Filip Krovinović objavio svog novog kolegu, a po onome što smo vidjeli, i novog "modnog mačka" Hajduka, Španjolca Ikera Almenu.

Na Instagramu je Krovinović snimio Almenu koji na sebi ima kombinaciju od nekoliko stotina eura, a nosi i torbicu koja ide preko "hiljadarke". Tako je Španjolac na sebe nabacio Guccijevu majicu sa zmijom koja košta nešto manje od 200 eura, dok je hlače, svakako zanimljivog dezena s nekoliko kapljica bijele boje, platio oko 50 eura. Ono što zaista plijeni pogled je Louis Vuitton torbica u nježno plavoj boji koja vrijedi oko 1200 eura.

Foto: Instagram

"Prostrani Dopp komplet izrađen je od teleće kože s uzorkom Monogram Shadow, s crnim detaljima. Dizajniran je za pohranu i transport potrepština za njegu, a ima široki otvor s dvostrukim patentnim zatvaračem za jednostavan pristup sadržaju i perivu podstavu", stoji u opisu torbice na stranici luksuzne modne marke.

Vidi se da je Španjolac zaista modno osviješten te drži do sebe i svakako je bolje nego njegova panenka protiv Cibalije, ali Španjolac je i sve bolji na terenu.. Almena je ovom kombinacijom podsjetio na bivšeg hajdukovca Yassinea Benrahoua, koji se često isticao zanimljivim odjevnim kombinacijama. Možda i više nego svojim igrama u splitskom dresu...