GALERIJA IZ MADRIDA

FOTO Bernabéu ugostio NFL spektakl i ušao u povijest! Evo spektakularnih fotografija

Miami Dolphinsi i Washington Commandersi odigrali su utakmicu američkog nogometa na Bernabéu u Madridu. Iako se NFL već igrao u Frankfurtu, Londonu i Münchenu, prva je ovo utakmica američkog nogometa u Španjolskoj
NFL - Miami Dolphins v Washington Commanders
