FOTO Bernabéu ugostio NFL spektakl i ušao u povijest! Evo spektakularnih fotografija
Miami Dolphinsi i Washington Commandersi odigrali su utakmicu američkog nogometa na Bernabéu u Madridu. Iako se NFL već igrao u Frankfurtu, Londonu i Münchenu, prva je ovo utakmica američkog nogometa u Španjolskoj
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS