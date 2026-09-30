FOTO Bila je mokri san mnogih muškaraca, a sad je supruga ispratila u sportsku mirovinu

Glumica i manekenka Kate Upton postala je tiha patnja mnogih muškaraca kada se 2011. pojavila na naslovnici bikini izdanja časopisa Sports Illustrated, no njezino srce već 12 godina pripada samo jednom. Kate je 2014. započela vezu s bejzbolašem Justinom Verlanderom (38) koji ju je dvije godine kasnije i zaprosio, a u studenom 2017. imali su bajkovito vjenčanje u Toskani. Godinu dana kasnije, kao kruna njihove ljubavi, na svijet je stigla i kćerkica Genevieve. Iz svojeg braka imaju i sina Bellamyja koji je rođen prošle godine. | Foto: Instagram royal