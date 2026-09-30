FOTO Bila je mokri san mnogih muškaraca, a sad je supruga ispratila u sportsku mirovinu

Glumica i manekenka sa svojom kćeri i sinom bila je na oproštaju svojeg supruga Justina Verlandera od bejzbolske karijere
Glumica i manekenka Kate Upton postala je tiha patnja mnogih muškaraca kada se 2011. pojavila na naslovnici bikini izdanja časopisa Sports Illustrated, no njezino srce već 12 godina pripada samo jednom.
Kate je 2014. započela vezu s bejzbolašem Justinom Verlanderom (38) koji ju je dvije godine kasnije i zaprosio, a u studenom 2017. imali su bajkovito vjenčanje u Toskani.
Godinu dana kasnije, kao kruna njihove ljubavi, na svijet je stigla i kćerkica Genevieve.
Iz svojeg braka imaju i sina Bellamyja koji je rođen prošle godine.
| Foto: Instagram royal
Glumica i manekenka Kate Upton postala je tiha patnja mnogih muškaraca kada se 2011. pojavila na naslovnici bikini izdanja časopisa Sports Illustrated, no njezino srce već 12 godina pripada samo jednom.
Kate je 2014. započela vezu s bejzbolašem Justinom Verlanderom (38) koji ju je dvije godine kasnije i zaprosio, a u studenom 2017. imali su bajkovito vjenčanje u Toskani.
Godinu dana kasnije, kao kruna njihove ljubavi, na svijet je stigla i kćerkica Genevieve.
Iz svojeg braka imaju i sina Bellamyja koji je rođen prošle godine. |
Foto: Instagram royal
Glumica i manekenka Kate Upton postala je tiha patnja mnogih muškaraca kada se 2011. pojavila na naslovnici bikini izdanja časopisa Sports Illustrated, no njezino srce već 12 godina pripada samo jednom.
Kate je 2014. započela vezu s bejzbolašem Justinom Verlanderom (38) koji ju je dvije godine kasnije i zaprosio, a u studenom 2017. imali su bajkovito vjenčanje u Toskani.
Godinu dana kasnije, kao kruna njihove ljubavi, na svijet je stigla i kćerkica Genevieve.
Iz svojeg braka imaju i sina Bellamyja koji je rođen prošle godine.
| Foto: Instagram royal
Glumica i manekenka Kate Upton sa svojom kćeri i sinom bila je na oproštaju svojeg supruga Justina Verlandera od bejzbolske karijere.
Ovaj 43-godišnjak – deseterostruki sudionik All-Star utakmice i trostruki dobitnik nagrade Cy Young tijekom svoje 21-sezonske karijere u glavnoj ligi – posljednji je put napustio teren držeći kćer za ruku, dok ga je publika ispratila ovacijama na nogama.
| Foto: Rick Osentoski
Bilo je to na susretu Detroit Tigersa protiv Pittsburgh Piratesa.
| Foto: Rick Osentoski
Foto Rick Osentoski
Foto Brian Bradshaw Sevald
Foto Brian Bradshaw Sevald
Foto Screenshot Instagram
Foto Instagram royal
Foto Screenshot Instagram
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Instagram royal
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton
Foto Instagram/Kate Upton