FOTO Bila je prva tenisačica na svijetu. Pokazala je tijelo nakon trećeg poroda i iznenadila sve

Caroline Wozniacki, bivša svjetska teniska prvakinja, oduševila je fanove na Instagramu pozirajući u crvenom bikiniju samo sedam mjeseci nakon trećeg poroda. Njezina nevjerojatna forma izazvala je divljenje, a kolege su je zasipali komplimentima. Povratak na teniske terene čini se sve manje vjerojatnim
Nekadašnja prva tenisačica svijeta, Dankinja Caroline Wozniacki (35), ponovno je dokazala da su za nju godine i porodi samo brojke.
| Foto: Instagram
Nekadašnja prva tenisačica svijeta, Dankinja Caroline Wozniacki (35), ponovno je dokazala da su za nju godine i porodi samo brojke. |
Foto: Instagram
Nekadašnja prva tenisačica svijeta, Dankinja Caroline Wozniacki (35), ponovno je dokazala da su za nju godine i porodi samo brojke.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Objavom na Instagramu s odmora na karipskom otoku St. Barths 'zapalila' je društvene mreže, pozirajući u crvenom bikiniju koji je u prvi plan stavio njezinu nevjerojatnu tjelesnu formu, i to samo sedam i pol mjeseci nakon što je na svijet donijela treće dijete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zvijezda fotografija, snimljenih na luksuznoj jahti, bio je njezin upečatljiv crveni bikini, ali još više njezini besprijekorno isklesani trbušni mišići.
| Foto: Instagram
Wozniacki (35) uživa na odmoru sa suprugom, bivšim NBA košarkašem Davidom Leejem (42), s kojim ima troje djece.
| Foto: Instagram
Nakon kćeri Olivije, rođene 2021., i sina Jamesa, koji je stigao godinu kasnije, par je 26. srpnja 2025. dobio i treće dijete, sina Maxa.
| Foto: Instagram
Upravo zbog činjenice da je rodila prije manje od osam mjeseci, njezina je figura izazvala divljenje, ali i nevjericu.
| Foto: Instagram
Oduševljenje nisu krili ni njezini prijatelji i kolege iz svijeta sporta.
| Foto: Instagram
Svoju reakciju nije mogla sakriti ni naša najbolja tenisačica Donna Vekić, koja se našalila na račun forme danske kolegice.
| Foto: Instagram
Vjerojatno je jela tjesteninu i pomfrit prije nego što je snimila ove fotke," napisala je Osječanka.
| Foto: Instagram
Komentare pune divljenja ostavile su i bivša njemačka tenisačica Angelique Kerber, američka skijaška legenda Lindsey Vonn te golferica Michelle Wie West. Mnogi su se složili da Wozniacki izgleda "nestvarno" i da je prava "hot mama".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ova objava ponovno je pokrenula i pitanja o njezinu mogućem povratku profesionalnom tenisu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Wozniacki, osvajačica Australian Opena 2018. godine, prvi se put umirovila 2020., da bi se sportu iznenađujuće vratila 2023. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon što je u travnju 2025. objavila treću trudnoću, ponovno je stavila reket sa strane.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je njezin suprug veliki zagovornik ideje da iskoristi zaštićeni renking i odigra još poneki veliki turnir, Dankinja je nedavno u podcastu "Nothing Major" dala naslutiti da je njezina karijera vjerojatno gotova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Mislim da je odgovor ne. Imam troje male djece, to je posao s punim radnim vremenom. Želim putovati i uživam u televizijskom poslu. Mislim da je to moj sljedeći korak. Volim raditi nekoliko tjedana godišnje i onda se opuštati s obitelji. To je savršena ravnoteža," izjavila je Wozniacki, koja je u karijeri osvojila 30 pojedinačnih naslova i zaradila više od 36 milijuna dolara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram