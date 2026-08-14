Obavijesti

Galerija

Komentari 21
ATLETSKA REKORDERKA

FOTO Bila je zvijezda hrvatske atletike, a onda se preselila u inozemstvo. Evo što radi danas

Andrea Ivančević Petrač (40) bila je vrhunska sprinterica koja je predstavljala Lijepu Našu na svjetskim i europskim prvenstvima, kao i na Olimpijskim igrama. Zbog obitelji se povukla iz natjecateljskog sporta
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Bila je zvijezda hrvatske atletike, a onda se preselila u inozemstvo. Evo što radi danas
Andrea Ivančević Petrač (41) hrvatska je atletičarka sprinterica. Tijekom karijere ostvarila je značajne rezultate u hrvatskoj atletici, uključujući postavljanje nacionalnih rekorda i nastupe na velikim svjetskim natjecanjima. | Foto: Instagram
1/50
Andrea Ivančević Petrač (41) hrvatska je atletičarka sprinterica. Tijekom karijere ostvarila je značajne rezultate u hrvatskoj atletici, uključujući postavljanje nacionalnih rekorda i nastupe na velikim svjetskim natjecanjima. | Foto: Instagram
Komentari 21

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026