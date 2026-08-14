FOTO Bila je zvijezda hrvatske atletike, a onda se preselila u inozemstvo. Evo što radi danas

Postala je prva hrvatska atletičarka koja je 100 metara s preponama istrčala za manje od 13 sekundi (svibanj 2015.). Iste godine, postala je i prva Hrvatica koja je 60 metara s preponama u dvorani istrčala za manje od 8 sekundi. Njezino ime vezano je uz nacionalne rekorde u četiri discipline: 100 metara s preponama (12,85 u Szekesfehervaru 2018.), 60 metara u dvorani (7,29 u Rijeci 2015.), 60 metara s preponama u dvorani (7,91 u Portlandu 2016.) i 100 metara (11,30 u Varaždinu 2015.). | Foto: Instagram