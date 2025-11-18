FOTO Bili smo u 'nokdaunu', ali 'vatreni' su još jednom potvrdili kvalitetu. Pogledajte kadrove

CRNA GORA - HRVATSKA 2-3: Bodovi iz Podgorice bili su važni u borbi za status nositelja u ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu, stoga su 'vatreni' išli po pobjedu
U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici pobijedila Crnu Goru sa 3-2.
Crna Gora je povela 2-0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola.
Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37'-11m), Kristijan Jakić (72') i Nikola Vlašić (87'), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3') i Nikola Krstović (17').
"Vatreni" su tako kvalifikacije završili bez poraza, u osam susreta upisali su sedam pobjeda i remi.
Hrvatska je u petak na Rujevici proslavila plasman na Svjetsko prvenstvo, treće pod vodstvom Zlatka Dalića, a ukupno sedmi put od neovisnosti naše države.
"Vatrenih" jedino nije bilo u Južnoj Africi 2010. godine.
U dosadašnjih šest nastupa Hrvatska je osvojila čak tri medalje - srebro 2018. u Rusiji, te bronce 1998. u Francuskoj i 2022. u Katru
Međutim, bodovi iz Podgorice bili su važni u borbi za status nositelja u ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.
Domaćin je poveo već nakon dvije minute i 40 sekundi utakmice.
Ćaleta-Car je nespretno reagirao i loše ispucao loptu, omogućivši priliku crnogorskom napadaču Osmajiću, koji se sjurio prema Livakoviću i sjajno pogodio za 1-0.
U 17. minuti uslijedio je novi šok za "Vatrene". Jovetić je uposlio Krstovića koji se dobro zagradio, te potom opalio sa 18 metara svladavši Livakovića.
Hrvatska je smanjila u 37. minuti golom Ivana Perišića iz kaznenog udarca. Bio je to njegov 38. gol u 150. nastupu u hrvatskom dresu.
Kazneni udarac je skrivio Rubežić "pokupivši" Jakića. Hrvatska je izjednačila u 73. minuti, pucao je Musa pogodivši stativu, no Jakić je pospremio odbijanac za 2-2. Pobjedu hrvatskoj vrsti donio je Vlašić sjajnim golom u 87. minuti.
