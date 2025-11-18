Obavijesti

U PODGORICI

FOTO Bili smo u 'nokdaunu', ali 'vatreni' su još jednom potvrdili kvalitetu. Pogledajte kadrove

CRNA GORA - HRVATSKA 2-3: Bodovi iz Podgorice bili su važni u borbi za status nositelja u ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu, stoga su 'vatreni' išli po pobjedu
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici pobijedila Crnu Goru sa 3-2. | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
