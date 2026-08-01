FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'

Samo na posljednje tri operacije sam potrošio oko dva milijuna dolara, otkrio je Amerikanac Ronnie Coleman (62), osmerostruki pobjednik elitnog natjecanja za bodybuildere Mister Olympia
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Kada govorimo o bodybuildingu, ime Ronnieja Colemana (62) je nezaobilazno. Riječ je o čovjeku koji je popularizirao ovaj sport. Osam puta pobijedio je na elitnom natjecanju Mister Olympia koje okuplja najbolje bodybuildere svijeta i nema tog časopisa o vježbanju čiju naslovnicu nije ukrašavala njegova ličnost.
| Foto: Ian L. Sitren
Kada govorimo o bodybuildingu, ime Ronnieja Colemana (62) je nezaobilazno. Riječ je o čovjeku koji je popularizirao ovaj sport. Osam puta pobijedio je na elitnom natjecanju Mister Olympia koje okuplja najbolje bodybuildere svijeta i nema tog časopisa o vježbanju čiju naslovnicu nije ukrašavala njegova ličnost.
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Foto: Ian L. Sitren
Kada govorimo o bodybuildingu, ime Ronnieja Colemana (62) je nezaobilazno. Riječ je o čovjeku koji je popularizirao ovaj sport. Osam puta pobijedio je na elitnom natjecanju Mister Olympia koje okuplja najbolje bodybuildere svijeta i nema tog časopisa o vježbanju čiju naslovnicu nije ukrašavala njegova ličnost.
| Foto: Ian L. Sitren
Foto Instagram
Foto Instagram
No, za doći do vrha i slave potrebno je jako puno odricanja, a i što se tiče bodybuildinga, korištenje nekih zabranjenih sredstava. Ljudsko tijelo ima granice i nekada ne može podnijeti sve te napore, a to je na svojoj koži osjetio legendarni Coleman.
| Foto: Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Godine treninga i brojne ozljede učinile su svoje. Njegovi problemi počeli su 1996. godine kada mu je tijekom čučnjeva iskočio disk. Ignorirao je taj problem gotovo deset godina, no sve se u međuvremenu pogoršalo i manifestiralo se na cijelo tijelo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Već godinama se muči s bolovima u koljenima i kralježnici pa je tijekom života imao čak 13 operacija. Danas više ni ne može normalno hodati, služi se električnim kolicima i štakama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Operacije nisu prošle kako su trebale i sve je dovelo do toga da više ne mogu stati ni na noge. Morate shvatiti da mi nije lako, da je svaka operacija vrlo teška i da jedna košta oko 500.000 dolara, ali neću se predavati, napisao je on na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dvaput je mijenjao disk, nekoliko puta operirao kralježnicu i kukove, uklanjali su mu i slomljene vijke iz leđa. Sve kako bi živio život bez boli i opet stao na noge. Nažalost, ništa nije pomoglo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč brojnim poteškoćama, ne odustaje od svoje najveće ljubavi. Svakodnevno vježba u teretani, savjetuje mlađe kolege i promovira svoju liniju dodataka prehrani i odjeće.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Također, nedavno je vježbao s legendarnim Arnoldom Schwarzeneggerom koji je osvojio sedam Mr. Olympia, jednu manje od Colemana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Želite li i dalje biti kao ja, imati istu radnu etiku kakvu sam ja imao? Pa, kao što možete vidjeti, ja sam osmerostruki Mr. Olympia koji ne može hodati, požalio se Coleman.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
On je za vrijeme bodybuilding karijere radio i kao policajac, a kaže da ne bi ništa mijenjao da se ponovno rodi. 'Da imam šansu da sve učinim nanovo, promijenio bih jednu stvar. Onda kada sam radio čučanj sa 360 kilograma, napravio bih četiri ponavljanja umjesto dva, to je jedino za čim žalim u svojoj karijeri'.
| Foto: Ian L. Sitren
Foto Instagram
Tijekom karijere su ga optuživali da je koristio steroide, ali to je demantirao. Coleman će ostati kao legenda koja je proslavila ovaj sport i podignula ga na visoke grane, ali taj uspjeh ga je sada 'bacio' u kolica i hodanje mu je postalo luksuz...
| Foto: Instagram
Foto Instagram