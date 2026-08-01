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OSMEROSTRUKI PRVAK

FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'

Samo na posljednje tri operacije sam potrošio oko dva milijuna dolara, otkrio je Amerikanac Ronnie Coleman (62), osmerostruki pobjednik elitnog natjecanja za bodybuildere Mister Olympia
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Ronnie Coleman Mr. Olympia
Kada govorimo o bodybuildingu, ime Ronnieja Colemana (62) je nezaobilazno. Riječ je o čovjeku koji je popularizirao ovaj sport. Osam puta pobijedio je na elitnom natjecanju Mister Olympia koje okuplja najbolje bodybuildere svijeta i nema tog časopisa o vježbanju čiju naslovnicu nije ukrašavala njegova ličnost. | Foto: Ian L. Sitren
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Kada govorimo o bodybuildingu, ime Ronnieja Colemana (62) je nezaobilazno. Riječ je o čovjeku koji je popularizirao ovaj sport. Osam puta pobijedio je na elitnom natjecanju Mister Olympia koje okuplja najbolje bodybuildere svijeta i nema tog časopisa o vježbanju čiju naslovnicu nije ukrašavala njegova ličnost. | Foto: Ian L. Sitren
Komentari 13

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