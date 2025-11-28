FOTO Bio jednom prvak Europe: Bjelovarci otvorili izložbu u čast 70 godina od osnutka Partizana
Povodom 70 obljetnice osnutka Omladinskog rukometnog kluba Parizan organizirana je izložba 'Kesizupci', a posjetitelji su iz prve ruke mogli doživjeti 70 godina djelovanja kluba koji je ispisao neke od najvažnijih stranica europske rukometne povijesti i ponosno nosio ime svoga grada do samoga europskog vrha. Od pripadnika zlatne generacije bili su Hrvoje Horvat Cveba, Marijan Jakšeković, Nedjeljko Prodanić, Ćiro Pećina, Željko Nims...