FOTO Bivša Chelseajeva ikona danas izgleda neprepoznatljivo

Brazilski nogometaš David Luiz (37) godinama je bio prepoznatljiv ne samo po vještinama na terenu, već i po jedinstvenoj, bujnoj kovrčavoj kosi koja je postala njegov zaštitni znak. Međutim nedavne promjene u njegovom izgledu i vidiljivi znaci ćelavosti iznenadile su mnoge fanove.

Njegova frizura bila je toliko upečatljiva da su mu britanski mediji i navijači nadjenuli nadimak "Sideshow Bob", prema liku iz popularne animirane serije "Simpsoni", poznatom po sličnoj frizuri. Taj nadimak pratio ga je kroz veći dio karijere u Engleskoj i postao sinonim za njegov vizualni identitet.

Njegova kosa bila je toliko centralni dio njegovog lika da je svaka promjena izazivala veliku pažnju. Njegova je majka 2013. objavila slike hrpe odrezanih kovrča, što je potaknulo glasine da se Luiz ošišao na kratko. No ispostavilo se da je riječ bila samo o manjem skraćivanju vrhova, a njegova prepoznatljiva frizura ostala je uglavnom netaknuta. Četiri godine kasnije ponovno je iznenadio javnost pojavivši se s kosom svezanom u rep, zbog čega su ga uspoređivali sa zlikovcem iz akcijskih filmova 80-ih.

Unatoč ponosnom nošenju svoje bujne kose, David Luiz je bio svjestan da bi ga mogla zadesiti sudbina mnogih muškaraca, uključujući i njegovog oca. U intervjuu za francuski Journal du Dimanche još 2015., dok je igrao za Paris Saint-Germain, priznao je strah od ćelavosti.

- Znam da to zvuči ludo. Da, moj otac je ćelav, ali pronašao sam način da spasim svoju kosu. Susreo sam se s liječnikom koji je razvio poseban tretman. Uzima neke stanice iz vašeg kuka i zatim ih premješta. Učinit ću to. Za 10 godina to će biti rješenje za ljude koji su izgubili kosu - govorio je optimistično.

No već tada pažljiviji promatrači mogli su primijetiti da se, unatoč volumenu, njegova kosa na određenim dijelovima prorjeđuje. Godine su prolazile, a čini se da "čudotvorni lijek" nije ispunio očekivanja ili ga Luiz nikada nije primijenio. Danas, brazilski branič izgleda znatno drugačije. Njegova nekad bujna kosa znatno se prorijedila, a na fotografijama je vidljiv klasični obrazac muške ćelavosti. Dok su neki nogometaši, poput Waynea Rooneyja, pribjegli transplantaciji kose, čini se da je Luiz prihvatio novu stvarnost.

David Luiz počeo je u Vitoriji, zatim igrao za Benficu, Chelsea (u dva navrata), Paris Saint-Germain, Arsenal i Flamengo, a trenutno je član Fortaleze. Njegova vitrina s trofejima je impresivna. S Chelseajem je osvojio Ligu prvaka (2012.) i dvije Europske lige (2013., 2019.), kao i Premier Ligu (2017.). S PSG-om je dvaput bio prvak Francuske. Vrativši se u Brazil, s Flamengom je osvojio prestižni Copa Libertadores (2022.) i brazilski kup.

Za brazilsku reprezentaciju odigrao je više od 50 utakmica, osvojio Kup konfederacija 2013. i igrao na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u svojoj domovini. Uvrstili su ga u najbolju momčad svijeta 2014. godine te u momčad godine Premier lige za sezonu 2016/17. Poznat je po svojoj svestranosti, jer je tijekom karijere uspješno igrao i kao stoper i kao defenzivni vezni igrač.