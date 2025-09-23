FOTO Bivša prvakinja otišla iz svog sporta i 'skočila' pred fotiće. I hvala joj na tome...

Lucia Javorčekova bivša je slovačka biciklistica koja je 2018. godine bila i prvakinja države, sunarodnjaci su joj predviđali blistavu budućnost, ali ona se nije vidjela u tome na dulje staze. Sada se bavi manekenstvom
Obožavala je biciklizam, ali zarada od toga sporta i nije bila baš neka od koje boli glava pa se odlučila baviti manekenstvom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Danas je jedna od najljepših žena na svijetu, a svoje fanove svakodnevno obavještava što radi. Naravno, sa što manje odjeće na sebi. A nije baš da se pratitelji, njih četiri milijuna, bune
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim kvalitetnih fotografija, Lucia svoje obožavatelje nagradi i inspirirajućim porukama...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ovaj put je poručila: Neki će vas ljudi bez razloga odlučiti mrziti samo zato što ih vaše samopouzdanje podsjeća na njihovu nesigurnost.
| Foto: Instagram
Slovakinja je nedavno otkrila da je tro godine bolovala od bulimije, zbog čega je svakodnevno plakala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Uvijek sam imala problema sa svojim tijelom. Bila sam jako aktivno dijete, ali i tvrdoglavo. Nisam imala vremena niti želje jesti pa su me roditelji tjerali što znači da sam ponekad sjedila za stolom i punim tanjurom ispred sebe po cijele dane", ispričala je.
| Foto: Instagram
Vjerujte mi, nije smiješno. Kad sam imala 12 godina (godine moje kćeri), ušla sam u pubertet te sam dobila obline. Tijelo mi se počelo mijenjati te sam iz mršave djevojčice prerasla u mladu ženu. Nikada neću zaboraviti komentar jednog od članove obitelji kada se našalio i rekao mi da se debljam što mi je i otac spominjao svaki dan - iskreno je progovorila Javorčekova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Gledala sam se u ogledalo i plakala svakodnevno mrzeći svoje tijelo sve više i više. Počela sam povraćati sve što sam pojela tri godine zaredom. Nitko to nije primijetio", priznala je Lucia.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Obožavala je biciklizam, ali zarada od toga sporta baš i nije bila unosna. Iskoristila je svoju ljepotu, te se počela baviti manekenstvom s 18 godina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
"Htjela sam dobiti samopouzdanja i samoj sebi nešto dokazati. Na kraju sam još više mrzila svoje tijelo nakon što bih vidjela montirane fotografije od profesionalnih fotografa. To je kao da vam netko kaže, imaš ovo i ovo i to se mora ukloniti jer ne slijedi naše standarde ljepote. Čak sam se i ja prijavila za neke manekenske poslove i rekli su mi da imam velika bedra ili veliku stražnjicu. Ravno u lice", kazala je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram