FOTO Bivša prvakinja otišla iz svog sporta i 'skočila' pred fotiće. I hvala joj na tome...

"Htjela sam dobiti samopouzdanja i samoj sebi nešto dokazati. Na kraju sam još više mrzila svoje tijelo nakon što bih vidjela montirane fotografije od profesionalnih fotografa. To je kao da vam netko kaže, imaš ovo i ovo i to se mora ukloniti jer ne slijedi naše standarde ljepote. Čak sam se i ja prijavila za neke manekenske poslove i rekli su mi da imam velika bedra ili veliku stražnjicu. Ravno u lice", kazala je. | Foto: Instagram