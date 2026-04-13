FOTO Navijači Istre na grafitu blizu Drosine: 'Riera, od****'

Istra 1961 izgubila je u gostima od Lokomotive 2-0 u 29. kolu HNL-a, a trener Oriol Riera sve je pod većim pritiskom. Navijači pulskog prvoligaša traže njegovu smjenu, a u blizi Aldo Drosine osvanuli su pogrdni grafiti.

"Riera, od****", piše na grafitima na nekoliko lokacija u Puli, prenosi Regional Express.

Istra je u 2026. odigrala 12 utakmica i pobijedila samo tri, uz osam poraza i jedan remi. Puljani su šesta momčad lige sa 36 bodova, a u idućem kolu igraju protiv Vukovara doma.