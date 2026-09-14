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POZNATI NA US OPENU

FOTO Brad Pitt ljubi 29 godina mlađu, a u loži sve zasjenio legendarni glumac u godinama

Dok su se na terenu za titulu US Opena borili Ben Shelton i Alexander Zverev, u svečanoj loži dominirali su slavni parovi: Brad Pitt sa znatno mlađom Ines de Ramon te Jeff Bezos i Lauren Sánchez, koji su u New York stigli ravno s ljetovanja u Hrvatskoj
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U.S. Open
Brad Pitt i dizajnerica nakita Ines de Ramon privukli su poglede prisnih ponašanjem na tribinama muškog finala US Opena u New Yorku, u kojem je Alexander Zverev pobijedio Bena Sheltona. | Foto: Mike Segar
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Brad Pitt i dizajnerica nakita Ines de Ramon privukli su poglede prisnih ponašanjem na tribinama muškog finala US Opena u New Yorku, u kojem je Alexander Zverev pobijedio Bena Sheltona. | Foto: Mike Segar
Komentari 13

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