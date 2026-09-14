FOTO Brad Pitt ljubi 29 godina mlađu, a u loži sve zasjenio legendarni glumac u godinama

Dok su se na terenu za titulu US Opena borili Ben Shelton i Alexander Zverev, u svečanoj loži dominirali su slavni parovi: Brad Pitt sa znatno mlađom Ines de Ramon te Jeff Bezos i Lauren Sánchez, koji su u New York stigli ravno s ljetovanja u Hrvatskoj
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Brad Pitt i dizajnerica nakita Ines de Ramon privukli su poglede prisnih ponašanjem na tribinama muškog finala US Opena u New Yorku, u kojem je Alexander Zverev pobijedio Bena Sheltona.
| Foto: Mike Segar
Brad Pitt i dizajnerica nakita Ines de Ramon privukli su poglede prisnih ponašanjem na tribinama muškog finala US Opena u New Yorku, u kojem je Alexander Zverev pobijedio Bena Sheltona.
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Foto: Mike Segar
Brad Pitt i dizajnerica nakita Ines de Ramon privukli su poglede prisnih ponašanjem na tribinama muškog finala US Opena u New Yorku, u kojem je Alexander Zverev pobijedio Bena Sheltona.
| Foto: Mike Segar
Par je u vezi od kraja 2022. godine, kada su prvi put zajedno snimljeni na Bonovu koncertu u Los Angelesu.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Između 62-godišnjeg glumca i 33-godišnje Ines gotovo je tri desetljeća razlike u godinama.
| Foto: Mike Segar
De Ramon radi kao potpredsjednica u luksuznom brendu nakita Anita Ko sa sjedištem u Los Angelesu
| Foto: Shannon Stapleton
Prije veze s Pittom bila je tri godine u braku sa zvijezdom serije Vampirski dnevnici Paulom Wesleyjem, od kojeg se razvela 2022.
| Foto: Mike Segar
Pitt i Ines žive zajedno od početka 2024. godine, kada se preselila u njegov dom u Kaliforniji. Pittu je ovo prva ozbiljna i dugotrajna veza nakon razvoda od Angeline Jolie 2016. godine.
| Foto: GEOFF BURKE
Teniski turniri postali su im omiljena destinacija jer su ranije ove godine zajedno pratili i mečeve na pariškom Roland Garrosu.
| Foto: GEOFF BURKE
Glumac Jeff Goldblum i njegova supruga Emilia.
| Foto: Brendan McDermid
Glumica Katie Holmes s dečkom Jasonom Bardom.
| Foto: Brendan McDermid
Foto Shannon Stapleton
Foto Brendan McDermid
Foto Shannon Stapleton
Foto Brendan McDermid
Glumac Pierce Brosnan.
| Foto: Mike Segar
Bivši Bond oduševio je mladolikim izgledom.
| Foto: Mike Segar
Foto Brendan McDermid
Osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sanchez.
| Foto: GEOFF BURKE
Slavni par u New York je stigao ubrzo nakon ljetnog odmora u Hrvatskoj, gdje su krajem kolovoza četiri dana krstarili Jadranom te posjetili Trogir, Mljet i Korčulu.
| Foto: Mike Segar
Za razliku od prethodnih dolazaka na superjahti Koru, ovoga su ljeta našom obalom plovili na luksuznoj jedrilici Eos.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Hrvatska im je već godinama omiljena ljetna destinacija jer su ranije posjećivali i Dubrovnik te Hvar u društvu slavnih prijatelja
| Foto: Mike Segar
Bezos i bivša televizijska novinarka u vezi su od 2019. godine, a zaručili su se u svibnju 2023. tijekom plovidbe Mediteranom
| Foto: Mike Segar
Na teniskom spektaklu u New Yorku plijenili su poglede dobro raspoloženi, prateći meč uz osvježavajuće koktele.
| Foto: Mike Segar
Par je u vezi od 2019. godine, a njihova je romansa privukla veliku medijsku pozornost odmah nakon Bezosova razvoda od bivše supruge MacKenzie Scott.
| Foto: Mike Segar
Zaručili su se u svibnju 2023. godine tijekom plovidbe Mediteranom na Bezosovoj 500 milijuna dolara vrijednoj superjahti Koru.
| Foto: Mike Segar
Glumica Emily Blunt i glumac John Krasinski. Tu je i reper Pusha T.
| Foto: Brendan McDermid
Jerry i Jessica Seinfeld.
| Foto: Brendan McDermid
Glumac Lin-Manuel Miranda.
| Foto: Mike Segar
Foto Brendan McDermid
Poznata pjevačica Pink i njezin sin.
| Foto: Brendan McDermid
Anna Wintour.
| Foto: Brendan McDermid
TV reporteri Katy Tur i Tony Dokoupil
| Foto: Mike Segar
Komedičarka Amy Schumer i glumica Jenny Slate.
| Foto: Mike Segar
Glumac Jeremy Strong.
| Foto: Mike Segar
Upravitelj NBA lige, Adam Silver.
| Foto: GEOFF BURKE
Foto Mike Segar
Foto Mike Segar
Foto Mike Segar
Centar New York Knicksa, Karl-Anthony Towns, i njegova supruga Jordyn Woods.
| Foto: GEOFF BURKE
Foto GEOFF BURKE
Oscarovac Rami Malek.
| Foto: Brendan McDermid
U donjem redu su na fotografiji košarkaši NY Knicksa, Josh Hart i Jose Alvarado, u društvu svojih supruga.
| Foto: Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Jeff Goldblum i supruga.
| Foto: GEOFF BURKE
Foto Brendan McDermid
Glumac Adam Driver.
| Foto: Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Influencerica Natalie Kuckenburg.
| Foto: Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Foto Mike Segar
Glumac Chris Pine.
| Foto: Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Foto Mike Segar
Glazbeni producent Benny Blanco.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Foto Shannon Stapleton