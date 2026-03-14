FOTO Brak Wande i Icardija je službeno gotov. Proslavila je 'vrućim' fotkama s Maldiva...

Wanda Nara slavi novo poglavlje u bikiniju. Samo dan nakon što je javno potvrđen kraj njezinog braka s nogometašem Maurom Icardijem, Wanda je podijelila kako uživa u egzotičnom putovanju
Nakon godina prekida i pomirenja, brak Wande Nare i Maura Icardija napokon je i službeno okončan. Prema talijanskom zakonu, nakon što je ispunjeno obavezno razdoblje odvojenosti od godinu dana, njihov razvod je finaliziran 25. ožujka 2026. godine na sudu u Milanu.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Međutim, time nije stavljena točka na njihove odnose. Bivši supružnici sada vode žestoku pravnu bitku oko podjele goleme imovine stečene tijekom braka, a u središtu spora su luksuzne nekretnine koje je Icardi kupio u Italiji dok je igrao za Sampdoriju i Inter.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Wanda je godinama bila puno više od supruge; kao njegova menadžerica, kroz svoju tvrtku World Marketing Football S.r.l. sa sjedištem u Milanu, upravljala je njegovim višemilijunskim ugovorima, transferima i pravima na imidž. Njezina uloga bila je ključna u pregovorima prilikom njegovih prelazaka u Paris Saint-Germain, a kasnije i u Galatasaray.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kulminacija njihovih problema dogodila se 2021. godine, u skandalu poznatom kao "Wandagate", kada je Icardi navodno prevario Wandu s argentinskom glumicom Maríjom Eugenijom "Chinom" Suárez. Nakon te krize, Icardi je potpisao postbračni ugovor kojim je, u slučaju nove nevjere, Wandi zajamčena odšteta koja se procjenjuje na čak 100 milijuna dolara. Tim je ugovorom, navodno, prenio i sva vlasnička i upravljačka prava nad zajedničkom tvrtkom na Wandu, dajući joj kontrolu nad svojom imovinom sve do 2050. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Problemi se za Icardija gomilaju i u rodnoj Argentini, gdje ga je sud proglasio dužnikom za alimentaciju za njihove dvije kćeri, Francescu i Isabellu. Dug se popeo na više od 150 milijuna argentinskih pesosa, zbog čega mu je zaplijenjena luksuzna vila u kojoj je par nekoć živio. Ako se vrati u Argentinu, neće moći napustiti zemlju dok ne podmiri dugovanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena 10. prosinca 1986. u Boulogne Sur Meru, Wanda je karijeru započela u argentinskim kazališnim revijama kao plesačica i model. Brzo je stekla slavu sudjelovanjem u reality showovima poput "Patinando por un sueño" (Ples na ledu) i "Bailando por un Sueño" (Ples sa zvijezdama).
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U Italiji je postala poznato televizijsko lice kao suvoditeljica i komentatorica u popularnoj sportskoj emisiji "Tiki Taka", a u Argentini je vodila "MasterChef" i bila sutkinja u showu "¿Quién es la máscara?".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Osim televizijske karijere, Wanda se dokazala i kao uspješna poduzetnica s vlastitom linijom kozmetike, Wanda Cosmetics. Nedavno se okušala i u glazbenim vodama, objavivši nekoliko singlova poput "Bad Bitch" i "O Bicho Vai Pegar". Njezina popularnost vidljiva je i na društvenim mrežama, gdje na Instagramu ima gotovo 17 milijuna pratitelja, znatno više od bivšeg supruga.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Čini se da Wanda i dalje ima interes za Paris Saint-Germain, ali ne zbog bivšeg supruga. Argentinski mediji bruje o njezinoj navodnoj vezi s Achrafom Hakimijem (26), marokanskim nogometašem i bivšim Icardijevim suigračem iz pariškog kluba. Glasine je potaknulo njezino prisustvo na finalu Lige prvaka u Münchenu, gdje je PSG pobijedio Inter 5-0.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram