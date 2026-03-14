FOTO Brak Wande i Icardija je službeno gotov. Proslavila je 'vrućim' fotkama s Maldiva...

Kulminacija njihovih problema dogodila se 2021. godine, u skandalu poznatom kao "Wandagate", kada je Icardi navodno prevario Wandu s argentinskom glumicom Maríjom Eugenijom "Chinom" Suárez. Nakon te krize, Icardi je potpisao postbračni ugovor kojim je, u slučaju nove nevjere, Wandi zajamčena odšteta koja se procjenjuje na čak 100 milijuna dolara. Tim je ugovorom, navodno, prenio i sva vlasnička i upravljačka prava nad zajedničkom tvrtkom na Wandu, dajući joj kontrolu nad svojom imovinom sve do 2050. godine. | Foto: Instagram