FOTO Brojne face pratile su finale US Opena. Donald Trump se nije prestajao smješkati...

Carlos Alcaraz pobijedio je svog najvećeg rivala Jannika Sinnera (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) i osvojio US Open, ukupno šestu Grand Slam titulu. Arthur Ashe stadion, najveći teniski stadion na svijetu s kapacitetom od 23.000 sjedalica, bio je krcat, a na tribinama su svoje mjesto pronašle i brojne zvijezde. Od pjevača, glumaca pa do faca iz svijeta sporta i političara, nitko nije htio propustiti prestižni događaj. Naravno, sve kamere bile su usmjerene u predsjednika SAD-a Donalda Trumpa koji je bio posebno raspoložen