STIŽE NOVA PRINOVA

Diletta Leotta iznenadila je obožavatelje objavom trudnoće! Dok neki čestitaju, drugi je optužuju za lažiranje zbog fotografija ravnog trbuha
FOTO Bujna Diletta preko noći je dobila trbuščić. Fanovima ništa nije jasno: 'Kako je to uspjela?'
Prelijepa talijanska sportska novinarka Diletta Leotta (34) i njezin suprug, njemački golman Loris Karius (32), objavili su da očekuju drugo dijete. No, umjesto da objava prođe u znaku isključivo čestitki, izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama i lavinu optužbi na račun voditeljice. | Foto: Instagram
