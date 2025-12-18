FOTO Bujna Diletta preko noći je dobila trbuščić. Fanovima ništa nije jasno: 'Kako je to uspjela?'

Diletta Leotta iznenadila je obožavatelje objavom trudnoće! Dok neki čestitaju, drugi je optužuju za lažiranje zbog fotografija ravnog trbuha
Prelijepa talijanska sportska novinarka Diletta Leotta (34) i njezin suprug, njemački golman Loris Karius (32), objavili su da očekuju drugo dijete. No, umjesto da objava prođe u znaku isključivo čestitki, izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama i lavinu optužbi na račun voditeljice.
Poznati par podijelio je radosnu vijest na Instagramu uz obiteljsku fotografiju na kojoj s kćerkicom Arijom poziraju držeći ruke na Dilettinom trudničkom trbuhu. Uz njih je bio i njihov psić Lillo.
"Ovog Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar. Aria postaje starija sestra, a naša su srca spremna voljeti dvostruko više", napisali su u emotivnoj objavi koja je brzo prikupila stotine tisuća lajkova i brojne čestitke.
"Presretan sam, čestitam", "Kako predivno", "Čestitke, divni ste", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja. Ipak, idilu su ubrzo prekinule oštre kritike i optužbe da je voditeljica "lažna".
Problem je nastao jer je Diletta samo dan prije objave trudnoće podijelila seriju fotografija, navodno snimljenih proteklog vikenda, na kojima pozira u uskoj lila haljini i vježba u teretani. Na tim slikama nije bilo ni traga trudničkom trbuhu. "Vikend ispunjen svime što volim", napisala je uz te fotografije.
To je razbjesnilo dio njezinih pratitelja koji su se osjetili prevarenima. "Koliko su neiskreni na društvenim mrežama? Sve je ovo šarada... jedan dan ravan trbuh, drugi dan slika s trbuhom... Kako netko može biti toliko bezobziran?", glasio je jedan od bijesnih komentara.
Drugi su se pitali kako joj to uspijeva. "I ja sam ovo primijetio... ali kako to izvedu?", "Nemoguće da su slike od ovog vikenda, s obzirom na to da je sad objavila slike s trudničkim trbuhom", "A gdje je trbuh nestao?", nizali su se zbunjeni komentari. Neki su je nazvali "nepodnošljivom", a ni njezin suprug nije bio pošteđen.
"Molim te, Lorise, pazi kako rukuješ s bebom", našalio se jedan pratitelj, aludirajući na Kariusove poznate kikseve iz finala Lige prvaka 2018. dok je branio za Liverpool.
Unatoč povremenim kontroverzama, ljubav Diletta i Lorisa cvjeta. Upoznali su se u listopadu 2022. godine, a njihova veza brzo je postala ozbiljna. U kolovozu 2023. godine na svijet je stigla njihova prva kći Aria, a par se vjenčao u lipnju 2024. na bajkovitoj ceremoniji na sicilijanskom otoku Vulcano, pred 160 uzvanika.
Njihova veza bila je na kušnji zbog poslovnih obaveza i udaljenosti. Dok je Diletta radila u Italiji kao voditeljica prijenosa Serie A za DAZN, Karius je bio treći golman u engleskom Newcastleu. Diletta ga je javno molila da promijeni klub kako bi bili bliže.
- Živim u Milanu, pa bi bilo idealno da je blizu Milana. Uvijek mu govorim, igrači koji dođu u Serie A zaljube se u Italiju i često ostanu zauvijek. Mislim da bi se to i njemu moglo dogoditi - rekla je tada za Tuttosport, predlažući mu da prijeđe u Monzu ili bilo koji drugi talijanski klub.
Želja joj se djelomično ispunila. Karius je napustio Newcastle i ovog ljeta potpisao za njemački Schalke, gdje proživljava preporod karijere. Brani u sjajnoj formi i jedan je od najzaslužnijih što se klub bori za povratak u Bundesligu. Mnogi ga nazivaju "feniksom nogometa", a on sam ne skriva zadovoljstvo.
- Igram dobro i zadovoljan sam. Svaki dan idem na trening s osmijehom. Zahvalan sam što ovo mogu proživljavati iz tjedna u tjedan - izjavio je Karius, koji sada živi u Gelsenkirchenu, dok Diletta i dalje putuje između Njemačke i Milana.
Ovo nije prvi put da se Diletta Leotta, koja je diplomirala pravo na Sveučilištu Luiss u Rimu, našla na meti kritika zbog svog izgleda ili odjevnih kombinacija. Ranije ove godine izazvala je pomutnju kada se na rođendanskoj proslavi svoje kćeri pojavila u prozirnoj haljini.
Međutim ona se ne obazire na negativne komentare i žestoko brani svoje pravo da nosi što želi.
- Naravno da osjećam da su ljudi opsjednuti estetikom. Ali osjećam se dijelom promjene u percepciji žena kao voditeljica i novinarki, koja se, mislim, konačno ukorjenjuje - rekla je za La Gazzetta dello Sport.
- Jasno je da je imidž dio naše profesije, pogotovo za one na televiziji, ali ako se ispostavi da si posuda bez sadržaja, nećeš daleko dogurati. I danas učim, pripremam se, trudim se biti informirana: to je ključ. Također, lijepu haljinu je zadovoljstvo nositi; biti dotjeran, privlačan i ugodan za gledanje, mislim, također je stvar poštovanja prema gledatelju, ali vjerujem da to vrijedi u svakom radnom okruženju - zaključila je.
Svoju samouvjerenost i prkosan stav prema "hejterima" pokazala je i nedavno, kada je na kritike o "neprikladnoj" haljini odgovorila objavivši fotografiju na kojoj gola leži u kadi, strateški prekrivena pjenom. Time je još jednom poručila da je mišljenje drugih ne zanima i da će nastaviti živjeti po svom.
Sada, dok s obitelji iščekuje dolazak novog člana, Diletta ponosno pokazuje svoj trudnički trbuh i uživa u jednom od najljepših razdoblja života, ne dopuštajući da joj negativni komentari pokvare sreću.
