FOTO Česi oduševili prizorom tribine nakon utakmice protiv Varaždina: 'Vrijedno pohvale'

Nogometaši Varaždina slavili su protiv češkog Jabloneca 3-2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Iako je susret bio dramatičan i pun preokreta, a na kraju je slavila hrvatska momčad na domaćem terenu stadiona Varteks, ali navijači gostujuće momčadi oduševili su domaćine potezom nakon utakmice.

Naime, češki navijači nakon završetka utakmice svoju gostujuću tribinu na varaždinskom stadionu su ostavili potpuno čistom.

- Hvala, Jablonec! Ono što su navijači FK Jabloneca učinili nakon utakmice vrijedno je svake pohvale – gostujuću su tribinu ostavili čistom, pokupivši za sobom sav otpad. Ovakve geste govore o poštovanju i kulturi više nego bilo koje riječi. Drago nam je što ste bili naši gosti - napisao je Varaždin na društvenim mrežama pri tom napasajući dvije rečenice na češkom.