FOTO Chelsea će danas pratiti i vatrena navijačica: 'Često mi se javljaju, a ja nisam samo trofej'

Chelsea danas od 21 sat igra protiv Barcelone, a na tribina će biti i velika navijačica te zvijezda stranice za odrasle Astrid Wett. Poznata engleska influencerica okušala se i u boksu gdje je u dva meča neporažena
Chelsea večeras od 21 sat ugošćuje Barcelonu u petom kolu Lige prvaka. To je derbi kola, a utakmicu na Stamford Bridgeu pratit će i vjerna navijačica “plavaca” Astrid Wett.
| Foto: Instagram
Chelsea večeras od 21 sat ugošćuje Barcelonu u petom kolu Lige prvaka. To je derbi kola, a utakmicu na Stamford Bridgeu pratit će i vjerna navijačica “plavaca” Astrid Wett. |
Foto: Instagram
Chelsea večeras od 21 sat ugošćuje Barcelonu u petom kolu Lige prvaka. To je derbi kola, a utakmicu na Stamford Bridgeu pratit će i vjerna navijačica “plavaca” Astrid Wett.
| Foto: Instagram
U svijetu društvenih mreža granice između sporta, zabave i digitalnog utjecaja sve su tanje, a malo tko te granice briše uspješnije od Astrid Wett.
| Foto: Instagram
Ova 25-godišnjakinja iz Portsmoutha prešla je put od lokalne kozmetičarke do jedne od najprepoznatljivijih figura na britanskoj influencerskoj sceni.
| Foto: Instagram
Poznata je kao fanatična navijačica Chelseaja, zvijezda platforme OnlyFans, ali i kao neporažena boksačica u ringu.
| Foto: Instagram
Njezin uspon nije prošao nezapaženo ni među sportašima kojima svakog vikenda plješće s tribina ili ispred televizora.
| Foto: Instagram
Astrid je nedavno otvoreno progovorila o tome što se događa u njezinim privatnim porukama na Instagramu, otkrivši da interes pokazuju i neka vrlo poznata imena s nogometnih terena.
| Foto: Instagram
Gostujući u popularnim podcastima, Astrid je bez dlake na jeziku priznala da njezin sandučić s porukama često posjećuju vlasnici "plavih kvačica", odnosno verificiranih profila.
| Foto: Instagram
Na izravno pitanje javljaju li joj se poznate osobe, njezin odgovor bio je jasan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Ima nekoliko plavih kvačica u mojim porukama, da. Neki od njih su nogometaši - rekla je Astrid, izazvavši lavinu reakcija na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Iako nije htjela imenovati sve igrače koji su joj slali poruke, posebno se osvrnula na jednog igrača koji je tada bio miljenik Stamford Bridgea – Masona Mounta.
| Foto: Instagram
Priznala je da je prema njemu gajila posebne simpatije dok je nosio dres "plavaca".
| Foto: Instagram
- On je prekrasan dečko, vrlo talentiran, voljela bih "otići tamo" - rekla je Astrid kroz smijeh, aludirajući na romantičnu vezu, ali je odmah potom objasnila zašto do toga vjerojatno nikada neće doći.
| Foto: Instagram
Astrid je svjesna kako funkcionira svijet tabloida i reputacije. Iako je izgradila ime na provokativnom sadržaju, stalo joj je do vlastitog identiteta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Moj problem je što se to nikada ne bi dogodilo, ali da spavam s jednim od tih ljudi, zauvijek bih bila poznata kao "ona OnlyFans manekenka koja je spavala s Masonom Mountom".
| Foto: Instagram
- Ne bih bila poznata kao Astrid Wett. Želim biti poznata zbog sebe - objasnila je svoj stav i dodala:
| Foto: Instagram
Zanimljivo je da se njezin odnos prema Mountu drastično promijenio nakon što je engleski veznjak napustio Chelsea i potpisao za rivalski Manchester United.
| Foto: Instagram
Astrid, kao vjerna navijačica, to mu nije oprostila te je javno uništila njegov dres, nazivajući ga "zmijom".
| Foto: Instagram
Priča o Astrid Wett klasičan je primjer snalažljivosti u digitalnom dobu.
| Foto: Instagram
Rođena kao Samantha Bullimore Wilmot, radila je kao kozmetičarka u rodnom Portsmouthu.
| Foto: Instagram
Kada je pandemija koronavirusa zatvorila svijet, a time i salone za uljepšavanje, Astrid se okrenula društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Počela je objavljivati sadržaj na TikToku i Instagramu, kombinirajući svoju strast prema nogometu s atraktivnim fotografijama.
| Foto: Instagram
Ubrzo je otvorila profil na OnlyFansu, platformi za pretplatnike, gdje je njezina popularnost eksplodirala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Danas se procjenjuje da je njezino bogatstvo doseglo iznos od gotovo 1,9 milijuna eura.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, novac nije jedino što ju motivira. Astrid želi promijeniti percepciju javnosti o sebi.
| Foto: Instagram
- Neki ljudi misle da nisam draga osoba. Ja sam zapravo sasvim normalna djevojka koja je imala malo sreće s pratiteljima, da budem iskrena. Mislim da ljudi vide samo 10 ili 15 sekundi mene na TikToku ili neki isječak izvan konteksta pa stvore krivu sliku, što je razumljivo, ali ja sam ista kao i svi drugi - rekla je u jednom intervjuu.
| Foto: Instagram
Osim što provocira fotografijama i nogometnim stavovima, Astrid je pokazala da se zna brinuti za sebe i fizički.
| Foto: Instagram
Ušla je u svijet influencerskog boksa, fenomena koji je posljednjih godina preuzeo YouTube scenu, i to vrlo uspješno.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Postala je prvakinja u muha kategoriji organizacije Misfits Boxing.
| Foto: Instagram
Njezin ulazak u ring nije bio samo marketinški trik; Astrid trenira dva puta dnevno.
| Foto: Instagram
- Treniram boks svako jutro u 8 sati. Tako sam uzbuđena što sam prva ženska influencerska prvakinja. Otkad sam započela ovo boksačko putovanje, iskreno sam se zaljubila u to, borila sam se dva puta pred nekoliko tisuća ljudi uživo i stotinama tisuća koji su gledali online - izjavila je Wett.
| Foto: Instagram
Njezin profesionalni omjer u influencerskom boksu trenutno je besprijekoran.
| Foto: Instagram
U listopadu 2022. godine pobijedila je Keeley Colbran tehničkim nokautom (TKO) već u prvoj rundi, nakon što njezina suparnica nije izašla iz kuta za drugu rundu.
| Foto: Instagram
U ožujku 2023. godine upisala je još jednu pobjedu, ovaj put protiv AJ Bunker, odlukom sudaca, čime je osvojila povijesnu titulu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin dan je vojnički organiziran.
| Foto: Instagram
Nakon jutarnjeg treninga snima videe za TikTok, YouTube i OnlyFans, a večer je rezervirana za još jedan trening u teretani.
| Foto: Instagram
Tek nakon toga, oko 19 sati, posvećuje se komunikaciji s pretplatnicima.
| Foto: Instagram
Unatoč boksačkim uspjesima i modeling karijeri, nogomet ostaje njezina velika ljubav.
| Foto: Instagram
Često je se može vidjeti na utakmicama Chelseaja, a njezine reakcije na rezultate kluba redovito postaju viralne.
| Foto: Instagram
Iako je ova sezona za navijače "plavaca" bila turbulentna, Astrid se rado prisjeća ljepših dana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Moja najbolja uspomena mora biti finale Lige prvaka u Portu. Kakva noć, Havertz koji zaobilazi Edersona zauvijek će mi biti urezan u dušu - prisjetila se pobjede Chelseaja protiv Manchester Cityja 1-0.
| Foto: Instagram
S druge strane, rivalstvo s drugim londonskim klubovima ne shvaća olako.
| Foto: Instagram
Posebno je "alergična" na Arsenal, a iako priznaje da Tottenham ima prekrasan novi stadion, ne propušta priliku za podbadanje.
| Foto: Instagram
- Mrzim to reći, ali sigurna sam da bi se većina navijača Chelseaja složila sa mnom, novi stadion Tottenhama je prekrasan. Šteta što momčad koja igra na njemu nije takva - zaključila je u svom stilu.
| Foto: Instagram
Astrid Wett nastavlja graditi svoje carstvo na sjecištu sporta i zabave.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bilo da se radi o nokautima u ringu, ekskluzivnom sadržaju za odrasle ili navijanju na Stamford Bridgeu, jedno je sigurno – zna kako privući pažnju, pa čak i onu najvećih nogometnih zvijezda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram