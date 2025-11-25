Obavijesti

BAVI SE I BOKSOM

FOTO Chelsea će danas pratiti i vatrena navijačica: 'Često mi se javljaju, a ja nisam samo trofej'

Chelsea danas od 21 sat igra protiv Barcelone, a na tribina će biti i velika navijačica te zvijezda stranice za odrasle Astrid Wett. Poznata engleska influencerica okušala se i u boksu gdje je u dva meča neporažena
Chelsea večeras od 21 sat ugošćuje Barcelonu u petom kolu Lige prvaka. To je derbi kola, a utakmicu na Stamford Bridgeu pratit će i vjerna navijačica “plavaca” Astrid Wett. | Foto: Instagram
