Obavijesti

Sport

Komentari 0
PORAZ U LIGI PRVAKA

FOTO Cibona potonula u vrućoj atmosferi Draženova doma. Poljaci protutnjali kroz Zagreb

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
FOTO Cibona potonula u vrućoj atmosferi Draženova doma. Poljaci protutnjali kroz Zagreb
44
Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Cibona je kod kuće pala protiv Legije 77-95, a Poljaci su slomili Zagrepčane u drugom poluvremenu i zakomplicirali borbu u skupini B

Admiral

U ogledu drugog kola skupine B FIBA Lige prvaka košarkaši Cibone su na domaćem parketu u Zagrebu izgubili od varšavske Legije, Poljaci su pobijedili 95-77 (26-22, 21-20, 19-12, 29-23). S obzirom da je u drugom ogledu ovog kola Galatasaray kao domaćin svladao Strasbourg 83-77, sve četiri momčadi nakon dvije utakmice imaju omjer 1-1.

Poljski sastav bolje je otvorio utakmicu te je sredinom prve četvrtine već vodio s 11 poena razlike. Do kraja prve dionice Cibona se vratila u igru. Smanjila je na četiri poena zaostatka i potom je trajala ravnopravna borba u kojoj su Poljaci bili u minimalnoj, ali stalnoj prednosti.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa
44
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gosti su na samom startu drugog poluvremena povezali dvije trice. Pobjegli su na dvoznamenkastu prednost koju su držali kroz cijelu treću četvrtinu. Uoči posljednjih deset minuta Legia je imala prednost od 66-54 što je bio preveliki minus za hrvatskog prvaka do kraja susreta.

Spuštala je Cibona nekoliko puta minus ispod 10 poena, ali na pravi način nije ugrozila poljsku momčad. Kod Cibone je Rickey McGill ubacio 18 poena uz tri skoka i tri asistencije. Lovro Mazalin je dodao 14 poena, a ostvario je i sedam skokova. Najbolji igrač Legije bio je Arguster Daniels s 21 poenom, a imao je i šest asistencija. Kristers Zoriks je također postigao 21 poen.

Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa
Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U trećem kolu Cibona će gostovati kod Strasbourga, a dvoboj se igra 3. studenoga.

FIBA Liga prvaka, skupina B (2. kolo):

Cibona - Legia Varšava 77-95
Galatasaray - Strasbourg 83-77

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Evo kako se mijenjala Georgina: 'Sad sam j****a šefica. Od busa do odlaska doma u Bugattiju'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Sad sam j****a šefica. Od busa do odlaska doma u Bugattiju'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Nedavno su se vjenčali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026