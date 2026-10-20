FOTO Cibona potonula u vrućoj atmosferi Draženova doma. Poljaci protutnjali kroz Zagreb

U ogledu drugog kola skupine B FIBA Lige prvaka košarkaši Cibone su na domaćem parketu u Zagrebu izgubili od varšavske Legije, Poljaci su pobijedili 95-77 (26-22, 21-20, 19-12, 29-23). S obzirom da je u drugom ogledu ovog kola Galatasaray kao domaćin svladao Strasbourg 83-77, sve četiri momčadi nakon dvije utakmice imaju omjer 1-1.

Poljski sastav bolje je otvorio utakmicu te je sredinom prve četvrtine već vodio s 11 poena razlike. Do kraja prve dionice Cibona se vratila u igru. Smanjila je na četiri poena zaostatka i potom je trajala ravnopravna borba u kojoj su Poljaci bili u minimalnoj, ali stalnoj prednosti.

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Gosti su na samom startu drugog poluvremena povezali dvije trice. Pobjegli su na dvoznamenkastu prednost koju su držali kroz cijelu treću četvrtinu. Uoči posljednjih deset minuta Legia je imala prednost od 66-54 što je bio preveliki minus za hrvatskog prvaka do kraja susreta.

Spuštala je Cibona nekoliko puta minus ispod 10 poena, ali na pravi način nije ugrozila poljsku momčad. Kod Cibone je Rickey McGill ubacio 18 poena uz tri skoka i tri asistencije. Lovro Mazalin je dodao 14 poena, a ostvario je i sedam skokova. Najbolji igrač Legije bio je Arguster Daniels s 21 poenom, a imao je i šest asistencija. Kristers Zoriks je također postigao 21 poen.

Zagreb: FIBA Liga prvaka KK Cibona i Legia Warszawa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U trećem kolu Cibona će gostovati kod Strasbourga, a dvoboj se igra 3. studenoga.

FIBA Liga prvaka, skupina B (2. kolo):

Cibona - Legia Varšava 77-95

Galatasaray - Strasbourg 83-77