Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE JE IZNENADIO

FOTO Cristiano Ronaldo nakon SP-a ima novi imidž! Pogledajte kakav će u lov na 1000 golova

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Cristiano Ronaldo nakon SP-a ima novi imidž! Pogledajte kakav će u lov na 1000 golova
Foto: IMAGO/Mohammad Karamali/IMAGOSTO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ronaldo je šokirao novim bakreno-žutim imidžem nakon vjenčanja s Georginom! Vratio se u Al Nassr i odmah poslao jasnu poruku kako mu je cilj što prije doći do 1000 zabijenih golova

Admiral

Cristiano Ronaldo (41) vratio se obvezama u Al Nassru, a njegov povratak nije prošao nezapaženo. Portugalski nogometaš na treningu saudijskog kluba pojavio se s potpuno novom frizurom i bojom kose koja je odmah privukla pažnju javnosti. Nogometna legenda je svoju prepoznatljivu tamnu kosu zamijenio upečatljivom bakreno-žutom nijansom. Fotografiju novog izgleda podijelio je i na društvenim mrežama.

Promjena imidža stigla je samo nekoliko dana nakon velikog privatnog događaja. Ronaldo je u utorak, 11. kolovoza, u Portugalu oženio dugogodišnju partnericu Georginu Rodríguez. Par se vjenčao na privatnoj civilnoj ceremoniji u Cascaisu nakon gotovo deset godina veze, a njihovo je vjenčanje potvrdio Ronaldov tim.

Nakon kratke stanke Ronaldo se sada ponovno priključio Al Nassru u Rijadu. Saudijski klub priprema se za početak nove sezone tamošnjeg prvenstva, a Portugalac će ponovno biti jedna od glavnih figura momčadi.

Al Nassr je na svojim društvenim mrežama također obilježio njegov povratak, objavivši fotografiju Ronalda nakon dolaska u klub. Sam nogometaš je uz fotografiju s treninga kratko napisao: "Back".

Osim novog izgleda, Ronaldo u novu sezonu ulazi s vrlo konkretnim sportskim ciljem. Nastavlja lov na 1000 službenih pogodaka u karijeri, što je jedan od najvećih individualnih izazova koji su pred njim. Još nije poznato hoće li odmah biti u početnoj postavi Al Nassra u prvoj utakmici nove sezone, no njegov povratak treninzima svakako je dobra vijest za momčad koju od ovog ljeta vodi Ange Postecoglou.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Zvijezda SP-a u megatransferu napušta Barcu!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvijezda SP-a u megatransferu napušta Barcu!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
VIDEO Hajduk - Žalgiris 4-0: 'Bili' u drugom dijelu slomili Litavce i izborili 4. pretkolo
POGLEDAJTE VIDEO

VIDEO Hajduk - Žalgiris 4-0: 'Bili' u drugom dijelu slomili Litavce i izborili 4. pretkolo

Hajduk je s ukupnih 9-2 protiv Žalgirisa izborio 4. pretkolo Konfrencijske lige gdje ih čeka poljski Rakow

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026