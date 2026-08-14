FOTO Cristiano Ronaldo nakon SP-a ima novi imidž! Pogledajte kakav će u lov na 1000 golova

Cristiano Ronaldo (41) vratio se obvezama u Al Nassru, a njegov povratak nije prošao nezapaženo. Portugalski nogometaš na treningu saudijskog kluba pojavio se s potpuno novom frizurom i bojom kose koja je odmah privukla pažnju javnosti. Nogometna legenda je svoju prepoznatljivu tamnu kosu zamijenio upečatljivom bakreno-žutom nijansom. Fotografiju novog izgleda podijelio je i na društvenim mrežama.

Promjena imidža stigla je samo nekoliko dana nakon velikog privatnog događaja. Ronaldo je u utorak, 11. kolovoza, u Portugalu oženio dugogodišnju partnericu Georginu Rodríguez. Par se vjenčao na privatnoj civilnoj ceremoniji u Cascaisu nakon gotovo deset godina veze, a njihovo je vjenčanje potvrdio Ronaldov tim.

Nakon kratke stanke Ronaldo se sada ponovno priključio Al Nassru u Rijadu. Saudijski klub priprema se za početak nove sezone tamošnjeg prvenstva, a Portugalac će ponovno biti jedna od glavnih figura momčadi.

Al Nassr je na svojim društvenim mrežama također obilježio njegov povratak, objavivši fotografiju Ronalda nakon dolaska u klub. Sam nogometaš je uz fotografiju s treninga kratko napisao: "Back".

Osim novog izgleda, Ronaldo u novu sezonu ulazi s vrlo konkretnim sportskim ciljem. Nastavlja lov na 1000 službenih pogodaka u karijeri, što je jedan od najvećih individualnih izazova koji su pred njim. Još nije poznato hoće li odmah biti u početnoj postavi Al Nassra u prvoj utakmici nove sezone, no njegov povratak treninzima svakako je dobra vijest za momčad koju od ovog ljeta vodi Ange Postecoglou.