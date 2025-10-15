FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

"Bio sam živahan dječak. Prve utege tata mi je napravio od pružnih šina, s 12 godina već sam radio zgibove i druge vježbe s vlastitom težinom. Sve to u garaži koja je bila napola svinjac jer je u sredini bio zid koji odvaja svinje od mjesta gdje je bila garaža. Znalo je biti i nanosa snijega jer je dio gdje sam trenirao bio otvoren", rekao je jednom prilikom za Večernji list. | Foto: Facebook