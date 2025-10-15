FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

Najveći hrvatski borac u povijesti, legendarni Mirko Filipović, nedavno je proslavio 51. rođendan, ali uskoro bi se mogao vratiti u ring. I to protiv svog velikog rivala, legendarnog Fjodora. U mirovini je od 2019. godine kada je imao moždani udar
Mirko 'Cro Cop' Filipović rođen je u Vinkovcima 10. rujna 1974. godine.
"Bio sam živahan dječak. Prve utege tata mi je napravio od pružnih šina, s 12 godina već sam radio zgibove i druge vježbe s vlastitom težinom. Sve to u garaži koja je bila napola svinjac jer je u sredini bio zid koji odvaja svinje od mjesta gdje je bila garaža. Znalo je biti i nanosa snijega jer je dio gdje sam trenirao bio otvoren", rekao je jednom prilikom za Večernji list.
Iz rodnog mjesta morao je odseliti zbog Domovinskog rata, pa je treći razred srednje škole završio u Varaždinu.
"Tata bi me znao u 11 navečer doći upozoriti da je bilo dosta udaranja po vreći i radu s utezima. Nije tada bilo pravih vreća pa mi ju je tata napravio od šatorskog krila. Toliko sam udarao po njoj da smo je morali stalno nositi čovjeku u Vinkovce da je popravi", prisjetio se mladih dana.
Nakon toga vratio se u Vinkovce, a po završetku matematičke gimnazije otišao je u Zagreb gdje je upisao Policijsku akademiju.
Tada se počeo baviti boksom, a kao hrvatski reprezentativac u superteškoj kategoriji sudjelovao je na svjetskom prvenstvu u Budimpešti.
Postupno je prešao iz boksa u kickboks. Na K-1 Grand Prixu 1996. godine pobijedio je Jeromea Le Bannera i borio se s Ernestom Hoostom. Iako je borba bila izjednačena, suci su nakon dodatne runde pobjedu dodijelili Nizozemcu. Svjetsku je javnost privukao pobjedom protiv Mikea Bernarda, jednog od najboljih boraca K-1 u to vrijeme. Pobijedio je i japansku zvijezdu Musashija te australskog karate borca Sama Greca.
U MMA je ušao spletom okolnosti. Kako je sam ispričao, mješovite borbe postajale su sve popularnije u Japanu, što nije dobro prihvatio Le Banner. On je prozvao legendu sporta Kazuyukija Fujitu, ali je odbio borbu u MMA-u kad mu je ponuđena. PRIDE je morao pronaći novog borca koji će se suprotstaviti Japancu.
Nitko od tadašnjih velikih K-1 zvijezda nije prihvatio izazov, ali Mirko jest. U debiju, nakon samo nekoliko tjedana treninga partera, brutalno je koljenom razbio glavu Fujiti.
Kako je gradio karijeru, postao je jedna od najvećih zvijezda organizacije i tražio priliku za napad na pojas teške kategorije protiv prvaka Fedora Emelianenka. Nakon sedam pobjeda u nizu, Rus ga više nije mogao ignorirati, pa su se dvojica boraca konačno susrela u ringu. Borba je ušla u povijest i proglašena je mečom desetljeća, iako je Mirko izgubio jednoglasnom odlukom sudaca.
Nakon toga, Mirko se vratio i 2006. nastupio na PRIDE Open Weightu, gdje je redom pobijedio Ikuhisa Minowu i Hidehika Yoshidu. U polufinalu se susreo s Wanderleijem Silvom i brutalno ga nokautirao svojim poznatim udarcem, lijevim high-kickom. Turnir je osvojio pobjedom protiv Josha Barnetta, kojem je slomio orbitalnu kost, i time postao prvak PRIDE-a na svoj 32. rođendan.
Krajem godine potpisao je ugovor s najboljom američkom organizacijom, UFC-om. Kako bi potpisali najveću zvijezdu MMA-ja tog vremena, braća Fertitta došla su u Zagreb kod njega kući. U UFC-u je u debiju pobijedio Eddija Sancheza, a nakon tri borbe prešao je u Dream.
Vratio se 2009., a šest godina kasnije osvetio se Gabrielu Gonzagi za poraz nokautom u trećoj rundi u Poljskoj. To mu je ujedno bio i posljednji nastup pod američkom organizacijom, nakon čega prelazi u Rizin, gdje je ostvario šest pobjeda u nizu.
U K-1 se vratio na priredbi Cro Cop Final Fight koja se održala u zagrebačkoj Areni, gdje je jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Raya Sefoa. U svibnju 2012. godine, Mirko je sudjelovao na priredbi K-1 održanoj u Madridu, gdje je tehničkim nokautom u drugoj rundi pobijedio Lorena Javiera Jorgea.
Na K-1 World Grand Prixu, koji se održao 15. ožujka 2013., pobijedio je Amerikanca Jarrella Millera, dotad neporaženog u kickboksu, te Ukrajinca Pavla Žuravljova. U završnoj borbi pobijedio je Surinamca Ismaela Londta, čime je postao drugi Hrvat koji je osvojio K-1.
Posljednju borbu u MMA-u odradio je protiv Roya Nelsona u Bellatoru, a nakon toga se umirovio zbog moždanog udara koji je pretrpio. Ipak, sve je izvjesnije kako bi se uskoro mogao opet boriti.
