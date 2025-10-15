Obavijesti

FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

Najveći hrvatski borac u povijesti, legendarni Mirko Filipović, nedavno je proslavio 51. rođendan, ali uskoro bi se mogao vratiti u ring. I to protiv svog velikog rivala, legendarnog Fjodora. U mirovini je od 2019. godine kada je imao moždani udar
Mirko 'Cro Cop' Filipović rođen je u Vinkovcima 10. rujna 1974. godine. | Foto: Facebook
Mirko 'Cro Cop' Filipović rođen je u Vinkovcima 10. rujna 1974. godine. | Foto: Facebook
